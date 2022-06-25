Türkiye'de dün günlük bazda 933 bin 772 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 93 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 417 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 499 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 933 bin 772 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 93 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 788 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 110 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.