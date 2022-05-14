Güven tazeleyen Diyarbakır OSB Başkan Fidan: "Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız" - Son Dakika
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Güven tazeleyen Diyarbakır OSB Başkan Fidan: "Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız"

14.05.2022 17:45
Güven tazeleyen Diyarbakır OSB Başkan Fidan: "Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız"

Diyarbakır OSB 2. Olağan Genel Kurulunda Mustafa Fidan, 114 oy ile yeniden başkan seçildi.

Diyarbakır OSB 2. Olağan Genel Kurulunda Mustafa Fidan, 114 oy ile yeniden başkan seçildi.

Diyarbakır'da dört etaptan oluşan Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 2. Olağan Genel Kurulunda 3 liste ile seçime gidildi. Seçimde 261 oy kullanılırken, oyların biri geçersiz sayıldı. Mavi liste 114 oy, yeşil liste 74 oy, beyaz liste ise 72 oy aldı. Mavi listeden yeniden başkan adayı olan mevcut başkan Mustafa Fidan, güven tazeleyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Fidan, seçimin kazananının Diyarbakır olduğunu vurgulayarak, "Kazanan Diyarbakır oldu. Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız, birlikte yöneterek hareket edeceğiz. İlk işimiz istişare heyeti kurup sanayicilerimizle birlikte OSB'yi yönetmeye başlayacağız. Amacımız birlik, beraberlik ve hep birlikte Diyarbakır'ı yönetip, üreten Diyarbakır'da herkesi üretmeye çağırıyoruz. Bu bir seçim. Dini, dili, ırkı yoktur, tek kazananı vardır oda Diyarbakır OSB. Tek kalple, tek yürekle kazandık" dedi. - DİYARBAKIR

Güven tazeleyen Diyarbakır OSB Başkan Fidan: Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız
Güven tazeleyen Diyarbakır OSB Başkan Fidan: Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız
Güven tazeleyen Diyarbakır OSB Başkan Fidan: Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız
Güven tazeleyen Diyarbakır OSB Başkan Fidan: Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız
Güven tazeleyen Diyarbakır OSB Başkan Fidan: Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız

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Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Fidan, Diyarbakır, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güven tazeleyen Diyarbakır OSB Başkan Fidan: 'Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güven tazeleyen Diyarbakır OSB Başkan Fidan: "Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız" - Son Dakika
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