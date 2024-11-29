H-ÜFE Ekim'de Yıllık %55,34 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

H-ÜFE Ekim'de Yıllık %55,34 Arttı

TÜİK, Ekim ayı H-ÜFE verilerini açıkladı: yıllık artış %55,34, aylık artış %0,24.

29.11.2024 10:27
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 55,34 arttı, aylık yüzde 0,24 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),Ekim ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,24 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 49,26 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,34 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,04 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 49,46 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 49,46 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 59,03 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 64,46 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 58,06 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 62,10 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 57,46 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 0,59 azaldı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,59 azalış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,83 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,35 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,83 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,35 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,36 azalış gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi H-ÜFE Ekim'de Yıllık %55,34 Arttı - Son Dakika

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