Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'den sevindiren asgari ücret tahmini: 5 bin TL'nin üzerinde bekliyorum

Milyonların gözü asgari ücrete gelecek zammın ne kadar olacağına kilitlenmişken Habertürk TV ekranlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Merkez Bankası'nın faizi 1 puan indirdiği gelişmeyi canlı yayında duyuran Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki, asgari ücret konusunda da dikkat çeken bir tahminde bulundu. Yapılacak zamla birlikte rakamın 4 bin TL'nin çok üzerine çıkabileceğini iddia eden Baki, sesini incelterek konuştuğu dakikalarda "5 binin üzerinde bekliyorum" ifadesini kullandı.
Ebru Baki'nin sözleri dün ünlü ekonomist Şeref Oğuz'un yaptığı asgari ücret tahmini akıllara getirdi. Oğuz katıldığı canlı yayında "Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak" iddiasında bulunmuştu.
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