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Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'den sevindiren asgari ücret tahmini: 5 bin TL'nin üzerinde bekliyorum - Son Dakika

Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'den sevindiren asgari ücret tahmini: 5 bin TL'nin üzerinde bekliyorum

16.12.2021 14:19

Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki, Merkez Bankası'nın faizi 1 puan indirdiği gelişmeyi aktardığı dakikalarda dikkat çeken bir asgari ücret tahmininde bulundu. Baki, saat 15.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyuracağı asgari ücretin 5 bin TL'nin üzerinde olacağını ileri sürdü.

Milyonların gözü asgari ücrete gelecek zammın ne kadar olacağına kilitlenmişken Habertürk TV ekranlarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

"ASGARİ ÜCRET 4 BİN TL'NİN ÇOK ÜZERİNE ÇIKABİLİR"

Merkez Bankası'nın faizi 1 puan indirdiği gelişmeyi canlı yayında duyuran Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki, asgari ücret konusunda da dikkat çeken bir tahminde bulundu. Yapılacak zamla birlikte rakamın 4 bin TL'nin çok üzerine çıkabileceğini iddia eden Baki, sesini incelterek konuştuğu dakikalarda "5 binin üzerinde bekliyorum" ifadesini kullandı.

Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'den bomba asgari ücret tahmini: 5 bin TL'nin üzerinde bekliyorum
Ekonomist Şeref Oğuz

BAKİ'NİN SÖZLERİ ÜNLÜ EKONOMİSTİN DÜNKÜ İDDİASINI AKILLARA GETİRDİ

Ebru Baki'nin sözleri dün ünlü ekonomist Şeref Oğuz'un yaptığı asgari ücret tahmini akıllara getirdi. Oğuz katıldığı canlı yayında "Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak" iddiasında bulunmuştu.

Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'den sevindiren asgari ücret tahmini: 5 bin TL'nin üzerinde bekliyorum

Asgari Ücret, Türk Lirası, Ebru Baki, Habertürk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'den sevindiren asgari ücret tahmini: 5 bin TL'nin üzerinde bekliyorum - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki'den sevindiren asgari ücret tahmini: 5 bin TL'nin üzerinde bekliyorum - Son Dakika
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