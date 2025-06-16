Hacizli Araçlarda Kurnaz Yöntemler - Son Dakika
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Ekonomi

Hacizli Araçlarda Kurnaz Yöntemler

16.06.2025 14:02
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Araç sahipleri, hacizli araçlarını geri almak için değerli parçalarını söküp şüpheli ihbarda bulunuyor.

Hacizli araçta 'Şüpheli araç' kurnazlığı

Araçlarının değerli parçalarını söküyorlar, yol kenarına park edip şüpheli araç ihbarında bulunuyorlar

Hacizli araçlarının iç aksanı, koltuğu, tekerleklerini söküp polise şüpheli araç ihbarı yapıyor yediemin otoparkına kaldırıldıktan sonra da tekrar ihaleye girerek aracını geri alıyorlar

Bazı araç sahiplerinin ise ne kurtarırsam kardır' düşüncesiyle söktükleri parçaları satıp kar ettiği kaydedildi

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu:

"Buna bir önlem alınması lazım. Bu araçlar hurda sayılırsa bir daha yapabileceklerini sanmıyorum"

ANTALYA - Antalya'da bazı vatandaşların haciz yoluyla bağlanıp yediemin otoparkına götürülen araçlarını ilginç bir yöntemle geri almaya, bazılarının ise bu durumdan kar etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Sürücüler araçları yakalanmadan önce iç aksanını, motor, koltuk ya da tekerlekleri gibi değerli parçalarını söktükten sonra yol kenarına park edip kendi araçlarını polise 'şüpheli araç' diye ihbarda bulunduğu belirtildi. Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, "Buna bir önlem alınması lazım. Bu araçlar hurda sayılırsa bir daha yapabileceklerini sanmıyorum" dedi.

Antalya kent merkezinde haciz yoluyla bağlanan araçlarda artış yaşanırken, bazı vatandaşların yediemin otoparkına kaldırılan araçlarını geri alabilmek için ilginç bir yöntem denediği ortaya çıktı. Motor, iç elektrik aksamı, tekerler ve koltuklar, hatta direksiyonu dahi sökülen araçları sokağa bırakan sürücüler, kendileri ya da dolaylı yollarla şüpheli araç ihbarında bulunuyor. Polis ihbarın belirtildiği adrese gelip yaptığı incelemede aracın yakalama hacizli olduğunu belirleyince araç yediemin otoparkına kaldırılıyor. Araçlarını geri almaya gücü olmayan sürücüler, sökülen parçaları satıp kar sağlıyor ya da düzenlenen ihalede değerinin altında tekrar geri almaya çalışıyor.

"Şüpheli araç ihbarında bulunuyorlar"

Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Hakan Topçu, bazı yakalama haciz şehri bulunan araçların sahiplerinin aracı yakalattırmadan önce sanayiye götürdüğünü belirterek, "Bütün değerli aksamlarını söktürüyorlar ardından 112'yi arayıp şüpheli araç ihbarında bulunuyorlar. Polis gelip şaseden sorgulamasını yapıyor ve üzerinde yakalama haciz var ve mecbur otoparka bağlanıyor" dedi.

"Önlem alınması lazım"

Sürücünün borcu ödeyecek gücü olmayınca farklı yöntemlere başvurduğunu kaydeden Topçu, "Kişi bunu borcunu ödeyemeyeceğini biliyor ve arabadan ne kurtarırsa kar olarak görüyor. Bir de ihaleden tekrar kendisi alabilmek için aracı boş vaziyette teslim ediyorlar, daha sonra söktüklerini takıyorlar. Buna bir önlem alınması lazım. Boş bir araç bu şekilde yapılıyorsa bunun denetimi çok sıkı olmalı. Eğer yapılamıyorsa da bu araçları hurda olarak değerlendirilmesi ve trafiğe çıkmaması gerekiyor. O zaman kimse bu işe yönelmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Antalya, 3-sayfa, Ekonomi, Polis, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hacizli Araçlarda Kurnaz Yöntemler - Son Dakika

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