Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı sona erdi - Son Dakika
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Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı sona erdi

29.05.2022 14:36
Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı sona erdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, İstanbul'un Fethi'nin gerçekleştiği 29 Mayıs'ın tarih açılıp tarih kapatılan gün olarak bilindiğini belirterek "Bizim de 29 Mayıs'ımız tarihimizi unutmadan, siber alemde olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, İstanbul'un Fethi'nin gerçekleştiği 29 Mayıs'ın tarih açılıp tarih kapatılan gün olarak bilindiğini belirterek "Bizim de 29 Mayıs'ımız tarihimizi unutmadan, siber alemde olacak." dedi.

Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı'nın kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, siber güvenlik, siber dünya, siber uzay gibi ifadelerin son zamanlarda çok sık dile getirildiğini söyledi. Siber dünya ve siber uzayın önemine dikkati çeken Sayan, siber saldırıların en güçlü olunması gereken mücadele alanlarına dönüştüğünü bildirdi.

"Siber uzay bir deniz, biz de o denizin içindeki balıklar gibiyiz." diyen Sayan, bu muğlaklığın güvenlik kavramlarını da yakından etkilediğini ifade etti.

Sayan, siber saldırganları bulmayı samanlıkta iğne aramaya benzeterek "Saldırının failinin bir devlet mi, yoksa bir örgüt mü olduğunu bulmak epey zorlu mesele. Çünkü ne yazık ki bazı devletler, siber uzayın belirsizliğini ya da sahipsizliğini kendi çıkarları için kullanabiliyor. Burada devreye güçlü bir siber istihbarat ağı giriyor. Biliyorsunuz ki siber istihbaratın en temel özelliği, siber güvenlik tehditlerine yanıt verebilmek amacıyla çeşitli siber araçlarla bilgi toplamak." diye konuştu.

Hedeflerinin internetin getirdiği risklerin, tüm paydaşları içeren bütüncül yaklaşımla yönetilerek, siber olaylara karşı hazırlıklı olunması ve bu olaylardan en az zararla çıkılarak sürekliliğin temini olduğunu vurgulayan Sayan, siber güvenliğin sağlanması için tüm paydaşların gerekli eğitim ve deneyimi kazanmaları için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Sayan, siber saldırıların, zaman içinde boyut değiştirdiğine dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Git gide karmaşıklaşan dijital dünyayla aynı doğrultuda siber saldırılar da karmaşıklaşıyor. Artık savaşları başlatan ilk mermi bilgisayarlar üzerinden atılıyor. Bugün siber saldırıya en çok maruz kalan alanlar, yakın zamanda adını sıklıkla duymaya başladığımız metaverse evreni, NFT dünyası, uzaydaki nesneler ve kripto para birimleri oluyor. Özellikle metaverse evreniyle doğrudan bağlantılı olacak NFT'ler, siber saldırganların adeta iştahını kabartıyor. Geçtiğimiz aylarda hackerlerin, kötü niyetli NFT oluşturarak hediye ettiklerini ve böylece kullanıcıların cüzdanlarına erişebildiklerine şahit olduk."

"Dijital seferberlik" vurgusu

Uydulardaki güvenlik açıklarının giderek daha fazla ortaya çıkmasıyla bu yıl uzay teknolojisinin altyapısına ve iletişimine yönelik siber saldırılara da şahit olunabileceğini vurgulayan Sayan, şöyle konuştu:

"Para tamamen yazılım haline geldiğinde, bitcoin ve alt coinleri çalan ve manipüle eden bilgisayar korsanlarının sayıları ve yöntemleri de mutlaka değişecek. Yani teknoloji ilerledikçe, güvenlik de daima en yüksek önceliğe sahip olacak. Metaverse, NFT, uzay, kripto para, belki de yarının gençlerinin yaşam tarzlarının ayrılmaz birer parçası olurken riskleri de beraberinde getirecek. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önümüzdeki dönemi 'Dijital Seferberlik Dönemi' olarak ilan ettiğini ve 'Kendi insanlarımızı, kendi gençlerimizi, bu kaçınılmaz geleceğe en doğru, en güvenli, en donanımlı şekilde hazırlamaktır' sözlerini özellikle genç arkadaşlarımıza hatırlatmak isterim. Bugün 29 Mayıs. 29 Mayıs'ı tarih açılıp tarih kapatılan gün olarak biliyoruz. Bizim de 29 Mayıs'ımız tarihimizi unutmadan siber alemde olacak. Hepiniz Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşın etrafındasınız. Hepimiz kendimizi o kadar iyi yetiştireceğiz ki nasıl ki atalarımız seferberlik döneminde eline aldığı ilk silahla savaş meydanına koşuyordu, biz de dijital seferberlik adına bilgimizi alıp, siber alana koşacağız."

Siber güvenlik uzmanlarının "paralı siber asker" olarak yer aldığı siber savaşlar döneminin başladığına işaret eden Sayan, şirketlerin, kamu kurumlarının, ülkelerin siber güvenlik uzmanına olan ihtiyacının gün geçtikçe arttığını bildirdi.

Sayan, Bakanlık olarak siber güvenlik çalışmalarını yürütürken katma değer oluşturacak nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Ömer Fatih Sayan, şunları kaydetti:

"Yetenek avına yönelik yarışmalarımızın, eğitimlerimizin sonucunda siber vatanımızı koruyan ordumuza yeni neferlerin katılımları da bizleri mutlu ediyor. Bu çerçevede 'Ülkemizin güvenliğinin sağlanmasında ben de varım' diyen herkesi bekliyoruz. Bakanlık olarak bizim hedefimiz, gençlerimizin kabiliyetleri ve gayretleriyle her yeni günde yaptığımız çalışmaları bir adım daha öteye taşımak. Bizi güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacak tek yol da yerli ve milli üretimle güçlenen bir ekonomi. Bunun için Amerika'yı yeniden keşfetmeye de gerek yok. Yapacağımız tek şey Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve bizim için önemli bir rehber olan Milli Teknoloji Hamlesi'nin gücünü ardımıza alarak 2023 hedeflerimize ilerlemektir."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hacktrick Siber Güvenlik Konferansı sona erdi - Son Dakika


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