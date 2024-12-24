HAK-İŞ'ten İş Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

HAK-İŞ'ten İş Güvenliği Vurgusu

HAK-İŞ\'ten İş Güvenliği Vurgusu

Mahmut Arslan, Balıkesir'deki patlama sonrası iş sağlığı önlemlerinin artırılmasını istedi.

24.12.2024 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki patlamaya ilişkin, "İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikanın kapsül bölümünde meydana gelen patlamanın ardından yazılı açıklama yaptı. Arslan, Balıkesir'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dilediği açıklamasında, HAK-İŞ olarak, çalışma hayatında ölümlü iş kazalarının engellenmesi adına iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin artırılmasına vurgu yaptı.

Türkiye'deki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının özellikle 2010 ve 2012 yıllarında yapılan değişiklikler ile düzenli bir noktaya getirildiğini kaydeden Arslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması noktasında bizlere görev düşmektedir. Bizlerin işçi ve işverenler olarak hukuka ve yasaya uygunluk yönünden daha bilinçli olmamız, haklarımızı ve ödevlerimizi iyi bilmemiz gerekmektedir. Patlayıcı fabrikasında gerçekleşen ve 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlama bir kazadan çok daha fazlasını ifade etmektedir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı açısından gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının araştırılması ve yapılan tüm incelemelerin sonucuna göre ihmali olan kim varsa gerekenin yapılmasını istiyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahmut Arslan, Balıkesir, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HAK-İŞ'ten İş Güvenliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
14:10 Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin’i protesto etti Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
14:08 Balıkesir’de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş Balıkesir'de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
20:58 Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü
20:55 AK Parti’nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
20:48 Hama’da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı Hama'da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı
20:39 Bilal Erdoğan’dan ’şalvar’ çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:58 Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 15:25:30. #1.13#
SON DAKİKA: HAK-İŞ'ten İş Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.