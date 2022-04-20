Halayla kutladılar - Son Dakika

Çukurova Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye binasında yapılan törende sözleşmenin imzalanması işçiler tarafından halay çekilerek kutladı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, işçisiyle memuruyla müdürüyle başkan yardımcısıyla tüm çalışanlarıyla Çukurova Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki siz bundan sonra da özveriyle çalışmaya devam edeceksiniz. Ağaç dalıyla gürler. Bir kişinin tek başına bir şey yapabilmesi mümkün değil. Belediyecilik ekip işidir. Tüm çalışanlarımızla el ele vererek, gönül birlikteliği yaparak başarıya ulaşabiliriz" dedi.

"Dünyaya baktığımız pencereyi hepiniz biliyorsunuz" ifadesini kullanan Başkan Çetin, "Her zaman emekçinin yanında olduk. Şimdi kader bizi öyle bir noktaya getirdi ki bir yandan da işveren konumundayız. Ama nasıl bir işveren? DİSK'in Genel Başkanının 'Soner Çetin benim yoldaşımdır' dediği bir işveren. 8 yıl önce görev geldiğimizde yeni bir belediye olmanın zorluklarını yaşadık. Önemli bir borçla teslim aldığımız belediyemizde tasarruf tedbirleriyle işe başladık ve bu konuda taviz vermedik. Tüm amacımız mali disiplini sağlamak ve işçimize en iyi koşulları sağlamaktı. Bugün belediyemizin devede kulak sayılacak bir borcumuz var. 75 milyon borcumuz var. Bu da borç sayılmaz. İnşallah yakın zamanda borcu sıfırlayacağız" şeklinde konuştu.

"Biz memleket sevdalısıyız"

Başkan Soner Çetin, hiçbir zaman şikayet etmediklerini, bahane üretmediklerini ve mali disiplini sağlayarak projeleri hayata geçirdiklerini anlattığı konuşmasına şöyle devam etti:

"7 toplu açılış töreni yaptık. Bu sonbaharda 8'inci açılış törenini, 2023'te 9'uncu, 2024'te seçim öncesi 10'uncu toplu açılış törenini yapacağız. Halka vaat ettiğimiz ne varsa bunları hayata geçirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Biz bu memlekete sevdalıyız. Bu aşkla çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Dünyanın en iyi belediye başkanı olsanız işçiniz elinden geleni yapmıyorsa bu gelir belediye başkanını bulur. Allah'a şükürler olsun günübirlik bazı sorunları haricinde sizlerin alın teriyle Çukurova'da hiçbir sıkıntı bırakmadık. El ele vereceğiz daha güzel yarınlara birlikte koşacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayat pahalılığına karşı işçimizi koruyacağız."

Başkan Soner Çetin, toplu sözleşme görüşmelerindeki olumlu tavrı dolayısıyla sendika yönetimine teşekkür etti.

DİSK Bölge Temsilcisi ve Genel-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Yaşar Gündoğdu da konuşmasında, "Çukurova Belediyesi'nde başkanımızla geçmişten bu yana Adana'daki en iyi sözleşmeyi imzalayan sendikayız. Ülkenin içinde bulunduğu çok kötü koşullara rağmen, enflasyonun her geçen gün arttığı bu dönemde emekten yana belediyelerle toplu sözleşme imzalamaya devam ediyoruz. 2 yıllık bir toplu sözleşme. İkinci yıllarda çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma altına aldık. Yılsonu çıkacak enflasyon oranı çalışanlara otomatik olarak yansıyacaktır. Başkan Soner Çetin'e teşekkür ediyorum. Çünkü her zaman emekten ve emekçiden yana olmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin ve DİSK Bölge Temsilcisi Yaşar Gündoğdu bin 270 işçiyi kapsayan 2 yıllık sözleşmeyi imza altına aldılar. İmzaların atılmasının ardından Başkan Soner Çetin, işçilerle birlikte halay çekti. - ADANA