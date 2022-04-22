Halk ekmek satışı başlıyor - Son Dakika
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Halk ekmek satışı başlıyor

22.04.2022 12:33
Halk ekmek satışı başlıyor

Düzce Belediyesi, ucuz ekmek satışının yapılacağı halk ekmek satış büfelerinin imalatını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi, ucuz ekmek satışının yapılacağı halk ekmek satış büfelerinin imalatını sürdürüyor.

Kentin belirli noktalarına konuşlandırılarak vatandaşların ucuz ekmek alabilmelerini sağlayacak olan halk ekmek satış büfeleri imalatı Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hızlı bir şekilde yapılıyor. Belediye Meclisinde alınan kararın ardından ucuz ekmek satış büfelerinin imalatlarına başlandığını ve ilk etapta 10 noktaya konulacak olan ofislerin tamamlanacağını belirten Başkan Özlü, "Vatandaşlarımıza ucuz ve lezzetli ekmek yedirmek adına attığımız adımın neticesini yakında hep birlikte göreceğiz" dedi.

Satışlar için 10 nokta belirlediklerini yineleyen Başkan Dr. Faruk Özlü, "Anlaşma yaptığımız fırınlar üzerinden üretilecek ekmeklerin en kolay şekilde vatandaşla buluşmasını sağlayacağız. Maliyetine satışlarla hem fırıncı esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamamasını hedefliyoruz. Satış büfelerinin imalat sürecinin tamamlanmasıyla belirlenen noktalarda Düzce Belediyesi Halk Ekmek hizmet vermeye başlayacak" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Halk ekmek satışı başlıyor
Halk ekmek satışı başlıyor

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Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Halk Ekmek, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Halk ekmek satışı başlıyor - Son Dakika


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