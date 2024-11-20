Hamsi 100 Lira, Yoğun İlgi

Ekonomi

Hamsi 100 liradan satıldı, vatandaş yoğun ilgi gösterdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta hamsinin 100 liradan satılması nedeniyle vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta hamsi tezgahlarda 100 liradan alıcı buldu. Hamsinin fiyatının ucuz olması vatandaşın yoğun ilgisine neden oldu. Palamut ise tezgahlarda 200 liradan alıcı buldu.

Balıkçı Oktay Ertürk,"Hamsi bolluğu var yine. Hamsi giriş yaptı Zonguldak'a doğru. Yereli hamsi. Fiyatında uygun 100 lira. Vatandaşta alabilir. Vatandaşın ilgisi de var. Artık palamut bitiyor. Bol olursa hamsi biraz daha düşer" dedi.