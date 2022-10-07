Hamsi, balık tezgâhlarını süsledi - Son Dakika
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Hamsi, balık tezgâhlarını süsledi

07.10.2022 14:38
Hamsi, balık tezgâhlarını süsledi

Eskişehir'de balık tezgahlarında kilosu 70 liradan satılan hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Eskişehir'de balık tezgahlarında kilosu 70 liradan satılan hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Eskişehir'de balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor. Balıkçı tezgahlarını şenlendiren hamsi balığının kilogramı 70 liradan satılıyor. Havaların soğuması ile birlikte kendisini daha çok gösteren ve Karadeniz'in incisi olarak adlandırılan hamsi balığına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

"Önümüzdeki günlerde fiyatlar düşer"

Hamsi fiyatlarının önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini belirten balık satıcısı Muharrem Şahin, fiyatların geçtiğimiz seneye göre daha yüksek olduğunu belirtti. Palamut azalmaya başladıkça hamsinin daha da bollaşacağını dile getiren Şahin, "Karadeniz hamsileri tezgaha düştü. İki, üç gündür hamside bolluk yaşanıyor. Palamut azalmaya başlayınca hamsi de çoğalmaya başladı. Önümüzdeki günlerde bol bol olacağı söyleniyor. Hamsinin fiyatı şu anda yüksek önümüzdeki günlerde 50, 40 liraya düşer. Fiyatlarda genel olarak geçen seneye göre yükseliş var. Fiyatlar yüksek olmasına rağmen vatandaşın ilgisi yoğun olarak devam ediyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hamsi, balık tezgâhlarını süsledi - Son Dakika

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