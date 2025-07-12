Hamsi İhracatı Artışta - Son Dakika
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Ekonomi

Hamsi İhracatı Artışta

12.07.2025 11:38
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Türkiye'nin hamsi ihracatı, 2024'ün ilk yarısında %14 artışla 1718 tona yükseldi.

Türkiye'den işlenmiş ürün olarak da dış satımı yapılan hamsi, yılın ilk 6 ayında 19 ülkenin sofralarında yer aldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin Ocak-Haziran 2024'te değer bazında 7 milyon 164 bin 329 dolar olarak kayıtlara geçen hamsi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 3 artarak 7 milyon 393 bin 680 dolara ulaştı.

Geçen senenin ilk yarısında 1505 ton olan hamsi dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 14 artışla 1718 tona yükseldi.

Bu yıl ocak-haziranda hamsiye en çok talep ise Belçika, Fransa ve Almanya'dan geldi. Belçika'ya 2 milyon 427 bin 866 dolar, Fransa'ya 2 milyon 95 bin 3 dolar, Almanya'ya da 1 milyon 129 bin 750 dolar değerinde hamsi ihraç edildi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Bulgaristan ve Suriye'ye de hamsi satıldı.

"Yılın ilk yarısındaki istikrarlı artış, sezonun geri kalanı için umut verici"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, su ürünlerinde önemli ihraç potansiyeli bulunan hamsinin, yurt dışı piyasalarda işlenmiş ürün olarak da ilgi gördüğünü söyledi.

Bu kapsamda hamsi ihracatının yılın ilk 6 ayını artışla kapattığını belirten Gürdoğan, "Başta Belçika, Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinden hamsiye talep devam ediyor. Bu ülkeler ihracatımızın büyük bölümünü oluşturuyor. Özellikle Belçika'ya yapılan ihracat dikkat çekici düzeyde." dedi.

Yeni pazarlara da hamsi ihracatı yapılmasının önemli olduğuna işaret eden Gürdoğan, Türkiye'nin hamsiyi sadece taze ürün olarak değil, işlenmiş ve katma değerli şekilde ihraç etme kapasitesini de her geçen gün artırdığını kaydetti.

Gürdoğan, bu durumun ihracata pozitif yansıdığını dile getirerek, "İşlenmiş su ürünlerine ilgi dünya genelinde büyüyor. Bu trendi yakalamak adına da ihracatçılarımızın üretim ve ambalajlama süreçlerinde kaliteyi artırmaya yönelik yatırımları devam ediyor." diye konuştu.

Yılın ikinci yarısında hedeflerinin daha yüksek olduğunu vurgulayan Gürdoğan, "Yılın ilk yarısında elde edilen istikrarlı artış, sezonun geri kalanı için umut verici. İklim koşullarının elverişli olması, av sezonunun verimli geçmesi ve lojistik süreçlerde yaşanabilecek iyileşmelerle yıl sonunu çok daha güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Almanya, Belçika, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Fransa, Tarım, Yaşam, Son Dakika

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