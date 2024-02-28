Ekonomi

Hamsi tezgahta son günlerini yaşıyor

BOLU - Bolu'da kilosu 150-200 liradan alıcı bulan hamsi tezgahta son günlerini yaşıyor.

İhsaniye Mahallesinde bulunan balık pazarında hamsi kilogramı 150-200 liradan, Karadeniz levreği 280, somon 220, kaya levreği 320 ve istavrit ise kilogramı 80 liradan alıcı buluyor.

Bu sene tezgahlarda fazla balık çeşidi olmadığını söyleyen balıkçı Hakan Yıldız, "Artık balıklar azalmaya başladı. Sezonu bitiriyoruz yavaş yavaş. Son bir ayımız kaldı. Hamsinin bolluğu biraz iyiydi. Hem hava şartları hem de sezonun bitmesi hamsiyi azalttı. Taze hamsinin fiyatı 150-200 lira arasında. 80 liraya da hamsi var ama buzhane hamsileri onlar. Biz buzhane malı satmıyoruz, taze hamsi satıyoruz. Hamsi mart ayının sonuna kadar tezgahta kalır" dedi.