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HasTavuk'a 3 ödül birden - Son Dakika

HasTavuk'a 3 ödül birden

20.12.2021 15:58
HasTavuk'a 3 ödül birden

Özel ektörde 2020 yılında ihracatın yıldızı olarak gösterilen HasTavuk, İSHİB tarafından 3 ödüle birden layık görüldü.

Özel ektörde 2020 yılında ihracatın yıldızı olarak gösterilen HasTavuk, İSHİB tarafından 3 ödüle birden layık görüldü.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) 2020 Yılı Başarılı İhracatçılar Ödülleri, 15 Aralık 2021 Çarşamba günü İstanbul- Beşiktaş'ta gerçekleşen ödül töreni ile sahiplerini buldu. İSHİB Başkanı Müjdat Sezer'in ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, TİM Su Ürünleri Sektör Konseyi Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, BESD-BİR Başkanı Naci Kaplan İSHİB Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda ihracatçı firma temsilcileri katıldı.

Düzenlenen gecede konuşan İSHİB Başkanı Müjdat Sezer, sektörün pandemi koşullarına rağmen 2020 yılında bir önceki seneye göre sadece yüzde 2,1 azalışla 2 milyar 451 milyon dolar ihracat yaptığını hatırlattı. Uzakdoğu, Japonya ve Çin' e ihracatların katlanarak artacağını belirten Sezer, "bu yılı 3 milyar doların üzerinde ihracat ile kapatıp, yeni yılda ihracat hedefimiz 3.5 milyar dolar olacak. 2022 yılında hedef Avrupa Birliği. Bürokratik engelleri aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Balık ve Su ürünleri, Et, Et ürünleri, Süt, Süt Ürünleri, Yumurta ve Bal olmak üzere 7 kategoride dağıtılan ödüller sahiplerini buldu. Sektörde son yıllarda ihracatın yıldızı olarak gösterilen HasTavuk 3 dalda ödüle layık görüldü.

HasTavuk Beyaz Et Genel Müdürü Şahin Aydemir ve Pazarlama Müdürü Orkun Şenyurt'un katıldığı törende sektör genel sıralamada en çok ihracat yapan ilk 3 firmadan biri olan HasTavuk, hem yumurta hem tavuk eti hem de genel ihracat sıralamasından ödüllerle çıktı.

Dereceye giren firmaların ödüllerini TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Hayvansal Mamuller ve Su Ürünleri Yön.Kur.Bşk.Yrd. A.Tuncay Sagun ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer verdi. - BURSA

HasTavuk'a 3 ödül birden
HasTavuk'a 3 ödül birden
HasTavuk'a 3 ödül birden
HasTavuk'a 3 ödül birden

İstanbul, İhracat, Türkiye, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi HasTavuk'a 3 ödül birden - Son Dakika Ekonomi


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