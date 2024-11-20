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Ekonomi

Operatörlerin maaşı memur maaşından fazla

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Depremin izlerini silmek için çalışan iş makinesi operatörleri, sürekli artan taleple birlikte aylık maaşlarının en fazla 60 bin TL olduğunu açıkladı. Tecrübesiz operatörlerin kazalara sebep olduğunu belirten operatörler, sektörde nitelikli eleman sıkıntısı yaşandığını vurguladı.

20.11.2024 09:41  Güncelleme: 10:53
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Hatay'da depremin izlerinin silinmesi için yoğun mesai yapan iş makinesi operatörleri, herkeste merak uyandıran maaşlarının en fazla aylık 60 bin TL olduklarını dile getirdiler.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 ilde başlayan enkaz kaldırma çalışmaları ve yeniden inşa süreciyle birlikte kalifiyeli iş makinası operatörüne olan ihtiyaçta artmıştı. Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da iş makinesi operatörleri yoğun bir şekilde mesailerini sürdürüyorlar. Kazandığı para ülke standartları üzerinde olan kepçe operatörlerinin aldıkları maaş, birçok kişide merak uyandırmıştı. Deneyim sürelerine göre maaşları değişen operatörlerin maaşları bölgede en yüksek seviyede 60 Bin TL'yi bulmuş durumda. Çocukluğundan beri iş makinesi sektöründe olduğunu ifade eden operatör Mehmet Yüceli, 80 – 100 bin TL bandındaki rakamların gerçeği yansıtmadığını belirterek 60 Bin TL maaş aldıklarını dile getirdi.

Hatay'daki İş Makinesi Operatörleri Aylık 60 Bin TL Kazanıyor

"OPERATÖRLERİN 80 - 100 BİN TL ARASINDA MAAŞ ALDIĞINI BEN DAHA GÖRMEDİM"

İş makinesi operatörlerinin bilinenin aksine çok yüksek meblağlarda maaş almadıklarını dile getiren operatör Mehmet Yüceli, "Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Bu işi her kişi yapamaz. İş makinesinin bakımından sorumlu yağcı yetişmiyor. Eleman yetişmiyor. Bazı insanlar yanlış biliyorlar. Operatörlerin 80 - 100 bin TL arasında maaş aldığını ben daha görmedim. Benim şuanda aldığım maaş 60 bin TL civarındadır. Bu iş ağır olduğu için herkes yapamıyor. Bu yüzden eleman da yetişmiyor. Ben 12 yaşından beri bu işi yapıyorum. Yağcı elemanı olacak ki makinenin bakımıyla uğraşırken işi öğrenmiş olacak. Bazıları 1 ay eğitim alıp iş makinesini kullanıyorlar sonra binanın altında kalıp ölüyorlar. Bir aylık operatör olursan sonra ölürsün. En az 2 yıl yetiştikten sonra kullanmalılar" dedi.

Hatay'daki İş Makinesi Operatörleri Aylık 60 Bin TL Kazanıyor

SEKTÖRDE TECRÜBESİZ VE KALİTESİZ OPERATÖRLERLE İŞ GÖTÜRMEYE ÇALIŞILDIĞI İÇİN KAZALAR OLUYOR

Kalitesiz ve tecrübesiz operatörler daha çok iş kazalarına sebep verdiğini ifade eden Operatör Hakan Uzun, tecrübeli bir operatörün aylık maaşının 60 bin TL civarında olduğunu belirterek "Ben 15 yıldır bu işi yapıyorum. Kentsel dönüşümün artmasıyla bu sektörde bu mesleğin açık olduğunu gördüm ve işe başladım. Yetişmiş ve kaliteli bir operatörlerin bugün aylık kazancı 60 bin TL civarında alıyorlar. Acemi operatörler ilk başlarda asgari ücretle başlar. Kendini geliştirdikçe maaş seviyesi artar. Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi tecrübe ile endeksli bir durum. Tecrübeli bir operatör olmak için en az 5 yıl zaman ihtiyacı var. 5 yıllık süreçte de kendini yetiştirecek kabiliyeti olması gerekiyor. Bu işte geriden gelen eleman sayısı yeterli değil. Eskiden makinelerin yağcıları çalışırdı ve o şekilde yetişirlerdi. Bugünkü ekonomik şartlarda operatör ve yağcı elemana maaş verebilmek mümkün olmadığı için sektörde yeni operatörler yetişmiyor. Bunun neticesinde de kalitesiz operatörler, iş kazalarına sebep veriyorlar. Sektörde tecrübesiz ve kalitesiz operatörlerle iş götürmeye çalıştığı için bu kazalar oluyor" ifadelerini kullandı.

Hatay'daki İş Makinesi Operatörleri Aylık 60 Bin TL Kazanıyor
Operatörlerin maaşı memur maaşından fazla
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Operatörlerin maaşı memur maaşından fazla - Son Dakika

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