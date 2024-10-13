Hayat Finans, İnovasyon Haftası'nda Dijital Bankacılığı Tanıttı - Son Dakika
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Ekonomi

Hayat Finans, İnovasyon Haftası'nda Dijital Bankacılığı Tanıttı

Hayat Finans, İnovasyon Haftası\'nda Dijital Bankacılığı Tanıttı

Hayat Finans, Türkiye İnovasyon Haftası'nda dijital bankacılığı ve inovasyonu tanıttı.

13.10.2024 12:05
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HAYAT Finans, 10-12 Ekim tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası'na katıldı. Panelde konuşmacı olan Hayat Finans Kurumsal İletişim Direktörü Gülhan Cantürk, "Hayat Finans, Hayat Holding'in inovasyon vizyonunun en somut ve en güncel örneğidir. Türkiye'nin ilk dijital bankasını kurma vizyonunu ortaya koyan bir grubun parçasıyız. Türk bankacılık sektöründe yeni bir kulvar olan dijital bankaların, Türkiye'nin inovasyon rasyosunu zirveye taşıma potansiyeline sahip olduklarını görüyoruz" dedi.

Hayat Finans, Türkiye İnovasyon Haftası'nın konuğu oldu. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde 10-12 Ekim tarihleri arasında bu yıl 11'inci kez gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon Haftası'nın (TIW24) stratejik partnerlerinden biri olan Hayat Holding'in yer aldığı etkinlikte, dijital bankacılık ve inovasyon konuları ele alındı.

'BİREYLERDEN VE ŞİRKETLERDEN ÇOK OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ'

'Out of the Box: Human, Culture, Model' teması ile Haliç Kongre Merkezi'nde organize edilen etkinliğin ilk günü 'İnovasyonu Markalaştırmak' konulu panelde konuşma yapan Hayat Finans Kurumsal İletişim Direktörü Gülhan Cantürk, "Hayat Finans, Türkiye'nin ilk dijital bankasını kurma cesaretini gösteren Hayat Holding'in inovasyon vizyonunun en somut ve en güncel örneğidir. Global bir yapının, dünyada dijital bankaların geldiği noktayı görerek Türkiye'de gerçekleştirme cesareti göstermesi bugün birinci yılımızı geride bırakan bir banka olarak başka olma iddiamız doğrultusunda bize güç veriyor. Henüz 1 yaşında çok genç bir banka olarak, Türkiye'de şubesiz bankacılık döneminin yani bankacılıkta yeni bir kulvar olan dijital bankalar döneminin başlamasına vesile olduk. Bireylerden ve şirketlerden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Dijital bankaların, Türkiye'nin inovasyon rasyosunu zirveye taşıma potansiyeline sahip olduklarını görüyoruz" diye konuştu.

'MÜŞTERİLERİMİZE ÇOK ÇEŞİTLİ ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ'

Türkiye'de dijitale karşı bir ilgi olduğunu ifade eden Cantürk, "Ülkemizde dijitale karşı inanılmaz bir ilgi var ancak tabii önemli olan müşteri deneyimini en üst seviyede tutarak bu ilgiyi sürdürülebilir kılmak. Bunun için teknolojik alt yapımızı zenginleştirmeyi sürdürüyor, uzman ekiplerimizle ihtiyacın doğduğu her an ve her yerde müşterilerimize çok çeşitli çözümler sunuyoruz. Şimdiden 200 bin müşteriye ulaşmış durumdayız. Son olarak bankamız bünyesinde Yapay Zeka Birimini kurduk. Sadece 1 yıl içerisinde yüzde yüz iştirakimiz olan, finansal teknoloji şirketimiz Hayat Fintek'i ve dijital cüzdan uygulamamız Hayat Pay'i devreye aldık. Şubesiz, uçtan uca dijital bir banka olarak bankacılığı dört duvar arasından çıkaracak, bankacılık hizmetleri anlamında hem sektörde hem müşterilerimizin zihinlerinde dört duvarları aşacak çok değerli inovasyonlar yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Etkinlik, Ekonomi, Türkiye, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hayat Finans, İnovasyon Haftası'nda Dijital Bankacılığı Tanıttı - Son Dakika

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