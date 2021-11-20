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Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Van'da profesyonel çiftçiler yetiştirilecek - Son Dakika

Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Van'da profesyonel çiftçiler yetiştirilecek

20.11.2021 11:02
Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Van'da profesyonel çiftçiler yetiştirilecek

Van'da, hayvancılığın geliştirilerek daha modern şartlarda yapılması için Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Van'da, hayvancılığın geliştirilerek daha modern şartlarda yapılması için Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Geniş mera ve yaylalara sahip olan Van'da hayvancılığın eski canlılığına kavuşması için çalışmalar devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının desteklediği, Valilik ve Ziraat Bankası iş birliğiyle daha önce uygulanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında kredi desteği sağlanan çiftçiler, hayvancılığı daha modern bir şekilde yapmak için eğitime tabi tutuluyor.

Bu kapsamda Van YYÜ bünyesinde kurulan Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Van, Hakkari, Bitlis, Muş ve Ağrı'dan gelen çiftçilere yem bitkileri ve besicilik ile et ve süt üretimi konusunda eğitimler veriliyor.

"Bölgede hayvancılık daha profesyonel ve bilimsel yapılacak"

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, hayvancılığın gelişmesi için yeni uygulama alanlarının oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

Hayvancılığın ülke ekonomisi için önemli olduğuna işaret eden Şevli, "Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezimizi kurduk. Merkez bünyesinde özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliklerimiz olacak. Burada hem hocalarımız akademik çalışmalarını yapacaklar hem de bölgedeki, ilimizdeki çiftçilere hayvan yetiştiricilerine yönelik yeni uygulamaları sergileyeceğiz." dedi.

Şevli, şunları kaydetti:

"Merkezimiz hem üniversitemizdeki akademisyenlerimiz hem de doktora ve lisans yapan öğrencilerimizin de klinik dersleri için iyi bir altyapı oluşturmuş olacak. Çünkü Van YYÜ Veteriner Fakültesi Türkiye'de ilk kurulan 6'ncı veteriner fakültesidir. Yani 6'ncı sırada kurulmuştur. Hem ilimiz hem bölgemiz açısından önemli olan veteriner fakültemizi daha da güçlendirmek ve Avrupa standartlarına getirmek istiyoruz. Merkezimiz çiftçilere model olacak. Bu hizmetlerle bölgede hayvancılık yakın zamanda daha profesyonel ve bilimsel yapılacak."

"Bölgemiz için çok önemli sonuçlar doğuracak"

Merkez müdürü Prof. Dr. Cumali Özkan da Van'ın hayvancılıkta önemli bölgelerden biri olduğunu dile getirdi.

"Merkezde sadece öğrencilere yönelik eğitim ve uygulama alanlarıyla sınırlı kalmıyoruz aynı zamanda Van, Hakkari, Ağrı, Muş'tan gelen ve Çiftçi Eğitim Merkezinde eğitimlerini tamamlayan çiftçilerimize, yetiştiricilerimize de burada uygulamalar yaptırıyoruz." diyen Özkan, her uygulamanın bilimsel olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

Özkan, "Üniversite iş birliğiyle eğitime dayalı yapılan uygulama, hayvancılığın bölgemizde artırılmasını sağlayacak. Bu çalışmanın bölgemiz için çok önemli sonuçlar doğuracağı kanısındayız." dedi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Hakkari, Muş, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Van'da profesyonel çiftçiler yetiştirilecek - Son Dakika Ekonomi


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