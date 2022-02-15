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Hayvancılık İhtisas OSB için bakanlıktan onay çıktı - Son Dakika

Hayvancılık İhtisas OSB için bakanlıktan onay çıktı

15.02.2022 10:30
Hayvancılık İhtisas OSB için bakanlıktan onay çıktı

Malatya Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nden onay çıktı.

Malatya Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nden onay çıktı. Hayvancılık OSB 3,12 milyon metrekare alanda kurulacak.

Proje hayata geçirildiğinde kurulacak 4 sanayi tesisinde 165 işletmede 26 bin baş kapasite ile 11 bin 700 ton et üretimi yapılacak. Hayvancılık alanında Malatya için devrim niteliğinde olan bu yatırım ile hem üretim artacak hem de 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanmış olacak. AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığını belirterek, "Yazıhan İlçesinde kurulacak ve Malatya'da Hayvancılık alanında tarihinin en büyük yatırımı niteliğinde olan Malatya Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı ve yatırım programına alındı. Bunun mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. İnşallah bu Organize Sanayi Bölgemiz kurulduğunda Malatya kazanacak, hayvancılık kazanacak" ifadelerini kullandı.

Projenin ihalesinin Mart ayı gibi yapılacağını kaydeden Milletvekili Kahtalı, "Malatya'da 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak bu projemiz için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenek ayrıldı ve inşallah Mart ayında projenin ihalesi çıkılacak. Böylesine büyük bir OSB'nin kazandırılmasıyla birlikte daha önce Malatya için planlanmış diğer projeler de kuruluş amaçlarına kavuşmuş olacak. Hayvancılık OSB 3,12 Milyon Metrekare alanda kurulacak. 4 sanayi tesisinde 165 işletmede 26 bin baş kapasite ile 11 bin 700 ton et üretimi yapılacak" dedi.

Malatya'da hem sanayide hem de tarım - hayvancılık alanında birçok projenin hayata geçirildiğini hatırlatan Milletvekili Kahtalı, "Malatya'da sanayi alanında yaptığımız ilerleme ve gelişimi bir yandan Tarım alanında da sağlıyoruz. Şehrimize kazandırdığımız 3.OSB'de yer tahsislerinin sağlanması ile birlikte yaklaşık 20 bin yeni istihdamı Malatya'mıza kazandırırken, yeni alanlarda da istihdamı artıracak ve üretimi genişletecek projelere imza atıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın finanse ettiği Tekstil Kent Projesi ile Malatya'da 3 bin 500 genç istihdam edilecek. En başından beri duyurduğumuz ve takipçisi olduğumuz Malatya Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi için de yine Malatya'mızda 2 bin 500 vatandaşımız istihdam edilmiş olacak" şeklinde konuştu

Bu projelerin haya geçmesiyle birlikte birçok sektörün canlanacağını ve Tarım Sanayisinde Malatya'nın gelişeceğini aktaran Milletvekili Kahtalı, "Hayvancılık OSB'nin kurulması ile birlikte Malatya artık yeni bir döneme girecek. Gelişen ve büyüyen bu sektör için gerekli olan yem ve besi ihtiyaçları için haliyle ekin artacak, çiftçimiz de üretim miktarını genişletecek. Çiftçiliğin ve Hayvancılığın artmasıyla birlikte Tarım Sanayi de artmış olacak. Bu konuda Tarım Sanayi için girişimcilerin Malatya'daki potansiyeli göreceğini ve Malatya'ya yatırım yapacaklarını ümit ediyorum. Bu dev yatırımları Malatya'mız ile buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye hem şahsım adıma hem de Malatyalı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

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Organize Sanayi Bölgesi, Malatya, Tarım, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hayvancılık İhtisas OSB için bakanlıktan onay çıktı - Son Dakika Ekonomi


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