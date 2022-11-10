Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? Bakan Nebati'den net yanıt - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? Bakan Nebati'den net yanıt

10.11.2022 21:23

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bir süredir otomobillere gelmesi beklenen ÖTV indirimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmeleri sürerken, Bakan Nureddin Nebati, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

OTOMOBİLDE ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Bakan Nebati bir süredir gündemde olan ve otomobiller için gelmesi beklenen ÖTV indirimi sorusunu "Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz" şeklinde yanıtladı.

Bakan Nebati'nin açıklamalarının detayları şöyle:

"Diğer ülkeler gibi faizleri artırsaydık büyümemiz duracak istihdam azalacaktı. Bu ülkenin potansiyelini sınırlamayı istemedik." dedi. "Enflasyona kimseyi ezdirmedik" diyen Bakan Nebati, "İstihdam olsun, alım gücü iyileştirmesi olsun gerekli politikaları uyguladık. Önümüzdeki dönemde de bu kararlı politikaları uygulayacağımızdan halkımız emin olsun"

"ENFLASYON ARALIK AYINDAN İTİBAREN DÜŞÜŞE GEÇECEK"

"Önümüzdeki dönemde iyileştirmeler her türlü alanda rakamlara yansıyacaktır. Baz etkisiyle de olsa enflasyon Aralık ayı itibariyle düşüşe geçecektir"

GRİ LİSTE KONUSU

"Yapmayın şunu, ülkemizin gri listeye alınmasının Varlık Barışı ile bağı yoktur. Kara para aklanmasına yönelik eylem gücü tarafından tüm süreç takip edilmektedir. Ülkemize gelen kaynaklar MASAK tarafından incelemeye tabi tutulmaktadır"

TUİK'İN AÇIKLADIĞI ELEŞTİRİLERE YANIT

"TÜİK'e sahip çıkalım, 2022 yılında 560 bin 360 fiyatı derliyor, 2 bin kişilik ekiple gerçekleştiriyor bunu" dedi.

YORUMLAR
500
CHP'li vekillerin protesto ettiği Bakan Nureddin Nebati dövizlerde kendi sözlerini görünce gülümsedi CHP'li vekillerin protesto ettiği Bakan Nureddin Nebati dövizlerde kendi sözlerini görünce gülümsedi Otomobil almak isteyenleri mutlu edecek haber! ÖTV indirimi geliyor Otomobil almak isteyenleri mutlu edecek haber! ÖTV indirimi geliyor

Nureddin Nebati, ÖTV, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? Bakan Nebati'den net yanıt - Son Dakika


Son Dakika
21:05 Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? Bakan Nebati'den net yanıt
20:47 Fener'in yıldızı Crespo, "Türkiye Milli Takımı'nda forma giyer misin?" sorusunu yanıtladı
19:48 ABD'li e-ticaret devi Amazon, 1 trilyon dolardan fazla değer kaybeden ilk şirket oldu
19:42 Ankara Altındağ'da bir evde Afgan uyruklu 5 kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
19:15 A Milli Takım'a davet edilen Arda Güler mutluluğunu böyle özetledi: Daha büyük hayaller kurmanın vakti
18:33 Kars'ta köy okulunda görev yapan fenomen öğretmenden duygulandıran 10 kasım paylaşımı
18:19 İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı duyurdu: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 530 bine yaklaştı
17:27 Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı verildi
16:31 Thodex'in kurucusu Özer, aylar sonra ilk kez görüntülendi! İade talebinin görüldüğü dava 14 Kasım'a ertelendi
14:13 Malatya'da sahipsiz kediyi fırında yakarak öldüren caniden skandal savunma: Kendimde değildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2022 22:25:20. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? Bakan Nebati'den net yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement