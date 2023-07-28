Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Rasyonel Politikaların Meyveleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Rasyonel Politikaların Meyveleri Devam Ediyor

28.07.2023 21:42

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda rasyonel politikaların meyvelerini vermeye devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, Türkiye'nin CDS puanı ile ilgili yaptığı grafikli paylaşımda, Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS'lerin bugün 400 baz puanın altına düştüğünü ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda rasyonel politikaların meyvelerini vermeye devam ettiğini ifade etti. Bakan Şimşek, Mayısta 700 baz puana yükselen Türkiye'nin risk primi, 400 baz puanın altını gördü." dedi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN "RİSK PRİMİ" PAYLAŞIMI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin CDS puanına ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımına bir grafik de ekleyen Bakan Şimşek, Türkiye'nin risk priminin 400 baz puanın altını gördüğünü söyledi.

"400 BAZ PUANIN ALTINI GÖRDÜ"

Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor… Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS'ler (risk primi - Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü."

Bakan Şimşek duyurdu: Türkiye'nin risk primi 400 baz puanın altını gördü

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Mehmet Şimşek, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Rasyonel Politikaların Meyveleri Devam Ediyor - Son Dakika


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