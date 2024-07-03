Haziran Ayında Enflasyon Rakamları Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Haziran Ayında Enflasyon Rakamları Açıklandı

Haziran Ayında Enflasyon Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre, fiyatı en çok artan ürünler arasında karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yer alırken, en fazla ucuzlayan ürünler ise patates ve bazı yumru bitkiler oldu.

03.07.2024 11:32
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Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 12,71 fiyat artışı görülen karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı en fazla pahalılaşan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ürün ise patates ve bazı yumru bitkiler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,07 olarak gerçekleşti.

En çok şehirler arası karayolu taşımacılığı pahalandı

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Fiyatı en çok artan ürün yüzde 12,71 ile karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı olarak gerçekleşti. İkinci sırada şebeke suyu yüzde 12,69 ile yer alırken, taze meyveler yüzde 8,47, oteller, pansiyonlar ve diğerleri yüzde 6,67, demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı yüzde 6,15, ekmek yüzde 5,94, peynir yüzde 5,15, alkolsüz içecekler ve konsantre içecekler yüzde 4,83, şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri yüzde 4,39, okul öncesi eğitim ve ilköğretim yüzde 4,39 pahalılaştı.

En fazla patates ucuzladı

En çok ucuzlayan ürünler ise su şekilde gerçekleşti: "Patates ve bazı yumru bitkiler yüzde 8,03, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 6,57, kümes hayvanları eti yüzde 3,89, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları yüzde 2,32, dana eti yüzde 2,29, kuzu eti yüzde 2,05, erkek ayakkabısı yüzde 1,73, kadın giyim yüzde 1,17, tereyağı yüzde 0,26, kahve 0,43." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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