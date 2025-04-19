HDI Sigorta Acenteleriyle Vizyon Paylaştı

HDI Sigorta, acenteleriyle bir araya gelerek gelecek vizyonunu paylaşmak amacıyla Şubatta başlattığı "Yola Çıktık" buluşmalarını Bursa'daki toplantıyla tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Antalya, Konya, Kayseri, Adana, Trabzon, Samsun, Ankara, İzmir, Denizli, İstanbul, Elazığ, Erzurum ve Bursa olmak üzere 13 şehirde düzenlenen 14 toplantıya toplamda 3 bin 500 acente katıldı. Buluşmalarda şirketin 2025 yol haritası ve stratejik hedefleri değerlendirildi.

Toplantılara HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan'ın yanı sıra genel müdür yardımcıları ve birim yöneticileri katıldı. Etkinliklerde şirketin yeni dönem iletişim kampanyası "Kaskoda Doğru Rota" da tanıtıldı. Ayrıca yıl boyunca gösterdikleri performansla öne çıkan 138 acenteye "Üretim ve Karlılık Ödülleri" verildi.

HDI Sigorta, 12-15 Ekim'de de Kıbrıs'ta gerçekleştireceği Geleneksel Acenteler Toplantısı'nda Kahramanlar Kulübü'ne girmeye hak kazanan acenteleriyle bir araya gelecek.

"Daha kapsayıcı ve güçlü bir iş modeliyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, 2024'ün HDI Sigorta için stratejik dönüşüm ve güçlü büyüme adımlarının atıldığı bir yıl olduğunu vurguladı.

İşcan, kurum kültürünün temel taşı olarak gördükleri acentelerle Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdikleri bölge toplantıları sayesinde, 3 bin 500 acenteyle bir araya geldiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Şubatta başladığımız bu seri, segment farketmeksizin tüm acentemiz ile bir araya gelerek sektörümüzün geleceğiyle ilgili güçlü bir vizyon paylaştığımız, interaktif bir platforma dönüştü. Acentelerimizin geri bildirimleri ile beslendik, ortak hedefler ve strateji etrafında birleştik. Bu tür buluşmaları gelenekselleştirerek sektördeki liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz."

HDI Sigorta Satış Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay da 4 bini aşkın acente ağı ile her geçen gün hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlediklerinin altını çizdi.

Bay, genişleyen acente ağları ve artan müşteri güveninin, kendilerine rakamsal bir büyümenin yanı sıra, daha büyük bir sorumluluk da yüklediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu sorumluluğun bilinciyle çıktığımız 'Yola Çıktık' buluşmalarında, sahadaki en büyük gücümüz olan acentelerimizin özverisini ve katkısını birebir gözlemlemek bizler için son derece kıymetli. Bu süreçte aldığımız geri bildirimler, stratejik yol haritamızı daha sağlıklı çizmemiz açısından da büyük önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde, iş ortaklarımızın sesine daha fazla kulak vererek onları daha etkin şekilde destekleyeceğimiz, daha kapsayıcı ve güçlü bir iş modeliyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."