HDI Sigorta'dan Stratejik Toplantı - Son Dakika
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Ekonomi

HDI Sigorta'dan Stratejik Toplantı

01.07.2025 16:45
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HDI Sigorta, Talanx Grubu'nun yöneticileriyle İstanbul'da stratejik dönüşüm ve yapay zeka konularını ele aldı.

Talanx Grubu çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerden HDI Sigorta, grubun farklı ülkelerden 100'ü aşkın üst düzey yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirilen "Executive Meeting" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen toplantıda, Talanx Grubu'nun 2018'den bu yana sürdürdüğü stratejik dönüşüm süreci ve sürdürülebilir büyüme hedefleri ele alındı. HDI Sigorta'nın ev sahipliğinde dört gün süren programda, finansal performans ve operasyonel verimliliğin yanı sıra yapay zeka uygulamaları, dijital dönüşüm, teknik mükemmeliyet, iş birlikleri ve kültürel liderlik gibi konular çok yönlü olarak değerlendirildi.

Toplantı süresince "Geleceğin Sigortacılığı", "Yapay Zeka ile Değer Yaratma" ve "Küresel Dayanıklılık İçin Yeni Büyüme Modelleri" gibi başlıklar altında paneller düzenlendi. Katılımcılar, deneyim paylaşımında bulunarak grup genelinde ortak vizyonun güçlendirilmesine katkı sundu. İstanbul'un çok katmanlı kültürel yapısı ve stratejik konumu da bu küresel buluşmaya ilham veren bir zemin oluşturdu.

Toplantının dikkat çeken gündem başlıklarından biri olan "Next Big Pitch" yarışmasında, grup genelinde geliştirilen 100'ü aşkın yapay zeka temelli proje arasından seçilen beş finalist proje, İstanbul'da üst yönetime sunuldu. HDI International, Polonya'daki iştiraki Warta ile birlikte iki finalist proje sundu. Bu projelerden biri yarışmayı üçüncü sırada tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, HDI Sigorta, HDI Katılım Sigorta, HDI Fibaemeklilik ve Fibasigorta olarak Türkiye'nin sigorta ekosistemine organik büyüme adımları ve stratejik iş birlikleriyle değer katmaya devam ettiklerini belirtti.

İşcan, "Bu kapsamda, Talanx Grubu'nun üst düzey yöneticilerini İstanbul'da ağırlamak bizim için son derece kıymetliydi. Bu tür buluşmalar, sadece mevcut stratejilerin gözden geçirilmesi değil, aynı zamanda grubun ülkemize olan bakışını ve geleceğe yönelik kararlılığını da pekiştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Talanx Grup Üst Yöneticisi (CEO) Torsten Leue de "Cultivating our NEXT LEVEL" temasının sadece bir motto değil, kültürel dönüşümlerindeki bir sonraki adım olduğunu kaydetti.

HDI International Üst Yöneticisi (CEO) Wilm Langenbach ise HDI International'ın, grup içinde yarattığı hem organik hem inorganik büyümeyle HINexT 2025 stratejisini başarıyla uyguladığını aktardı.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Sigorta, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HDI Sigorta'dan Stratejik Toplantı - Son Dakika

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