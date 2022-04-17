HDP'li vekil duyurdu: Van'da ataması yapılmayan öğretmen yaşamına son verdi - Son Dakika

HDP'li vekil Muazzez Orhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Van'da ataması yapılmayan öğretmen Harun Titiz'in yaşamına son verdiğini açıkladı.

Konuya dair HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir insan daha bu iktidarın umutsuzluk, işsizlik ve ayrımcı siyaseti nedeniyle yaşamını yitirdi. Harun Titiz, ataması yapılmayan bir öğretmen... Bugün Van'da yaşamına son verdi." ifadelerine yer verdi.