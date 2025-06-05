HEAŞ'tan Sürdürülebilir Çevre Çalışmaları

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, çevreye duyarlı çalışmalarını somut sonuçlara dönüştürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğanın korunmasına katkı sağlayan HEAŞ son yıllarda elde edilen verilerle bu katkıyı daha ölçülebilir hale getirdi.

HEAŞ, çevreye duyarlı yaklaşımı doğrultusunda 2020-2025 arasında 53 bin 418 kilogram (kg) kağıt ve 16 bin 204 kg plastik atığı geri dönüştürdü. Bu çalışmalar sonucunda yalnızca kağıt atıklarla 908 ağacın kesilmesi önlenirken, plastik atıklarla 264 varil petrol tasarrufu sağlandı.

Her iki alanda da önemli miktarda enerji kazanımı ve depolama alanından tasarruf elde edildi.

Aynı dönemde 382 bin 63 kg metalin geri dönüşümüyle birlikte 496 ton ham madde tasarrufu sağlandı. Geri kazanım sayesinde 36 bin 296 kg daha az sera gazı atmosfere salındı.

HEAŞ'ın sürdürülebilir ulaşım vizyonu kapsamında 5 elektrikli araca geçildi. Bu değişim sayesinde bin litre yakıt tasarrufu sağlanırken 2,68 ton karbondioksit (CO2) emisyonu da önlenmiş oldu. Aynı zamanda cam atıklarının geri dönüşümüyle 8,09 ton ham madde, 283 kilovatsaat (kWh) enerji ve 202 kg sera gazı tasarrufu sağlandı.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Sıfır Atık Belgesi'ne sahip olan HEAŞ, 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 41 azaltma, 2053 itibarıyla ise net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda her geri dönüşüm, tasarruf ve yeni çevre yatırımı, HEAŞ'ın uzun vadeli stratejisi doğrultusunda değerli bir adım olarak görülüyor.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda çevre dostu yaklaşımını sürdüren HEAŞ, enerji tasarrufu, kaynak verimliliği ve atık yönetimi alanlarında hayata geçirdiği uygulamalarla sürdürülebilir havalimanı yönetimi anlayışına katkı sunmaya devam ediyor.