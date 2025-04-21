Hekimhan\'da Don Hasarı Toplantısı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, 11-12 Nisan tarihlerinde meydana gelen don olayının ardından, Hekimhan İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik ilk bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım alanlarında önemli zararlara yol açan don olayının ardından düzenlenen toplantıya çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda, don hasarının etkileri ve bu süreçte izlenmesi gereken yollar hakkında üreticilere kapsamlı bilgi verildi.

Hekimhan İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, çiftçilerin yanında olduklarını vurgulayarak, süreci birlikte atlatacaklarını ve üretime kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti. Don sonrası tarımsal alanlarda yapılması gereken uygulamalar, teknik destek ve muhtemel destek mekanizmaları toplantıda detaylı şekilde ele alındı.

Üreticilerin sorularının da yanıtlandığı toplantıda, Tarım Müdürlüğü ekipleri, hem bilgilendirme hem de moral desteği sağlayarak çiftçilere yalnız olmadıklarını bir kez daha hatırlattı.

Toplantı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapılacak çalışmaların paylaşılmasıyla sona erdi. - MALATYA