Hem tacir hem tüketici korunacak - Son Dakika
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Hem tacir hem tüketici korunacak

08.06.2022 10:03
Hem tacir hem tüketici korunacak

Adana Ticaret Odası (ATO), Ticaret Bakanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğinde, geçtiğimiz aylarda resmi gazetede yayınlanan, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe yönelik eğitim düzenledi.

Adana Ticaret Odası (ATO), Ticaret Bakanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü iş birliğinde, geçtiğimiz aylarda resmi gazetede yayınlanan, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe yönelik eğitim düzenledi.

Özellikle indirimli satışlarda tüketicinin mağduriyetini azaltmak, esnaf ve tacirlerin ise itibarını korumak için düzenlenen " İndirimli Satış Uygulamalarının Denetlenmesi Hakkında Eğitim ve Danışma Programı"na Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi (TKPGM) Genel Müdürü Avni Dilber, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, ATO Başkan Vekili Yücel Bayram, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Veysel Bulat, TKPGM Ticaret Uzmanı Banu Güler ve ATO üyeleri katıldı.

Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz, programın açılışında yaptığı konuşmada, gelişen ticari hayat ve internet kullanımının artmasıyla beraber değişen alışveriş alışkanlıklarına yönelik tüketicinin parasını, tacirin itibarını korumak amacıyla, Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği"ndeki değişikliğin hem esnaf hem de tüketiciler için daha anlaşılır olabilmesi adına "Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz" hazırlandığını söyledi. Yönetmelik değişikliğinden sonra vatandaşlardan çokça şikayet aldıklarını söyleyen Ekiz, hazırlanan kılavuzun hem tüketicinin hem de tacirin haklarını bilmesi açısından büyük önem arz ettiğini belirtti. Ekiz, Adana ticaretinin nabzını tutan ATO'ya, böyle bir eğitime ev sahipliği yaptığından dolayı teşekkür etti.

Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan ise kürsüden hem esnaflara hem de tüketicilere seslendi. Kan, ticaret terazisinin bir tarafında esnafın bir tarafında tüketicinin olduğunun altını çizerek, her iki tarafı da koruma altına almak için yapılan düzenlemeyi ve ardından yanlış uygulamaları en aza indirmek için çıkarılan kılavuzu çok değerli bulduklarını kaydetti. Ticaretin aksamadan işlemesi için konunun tüm taraflarını hassasiyete çağıran Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan ATO'ya üyelerini bilgilendirdiği ve konunun takipçisi olduğu için teşekkür etti.

"Derdimiz ortak"

ATO Başkan Vekili Yücel Bayram ise yaptığı konuşmada, herkesin birer tüketici olduğunu hatırlatarak, bu konuda herkese görev düştüğünün altını çizdi. Bayram, "Hepimizin sorunu olan tüketici fiyat istikrarı konusunda ATO olarak çalışmalar yürütüyoruz. 46 meslek grubumuzda 132 sektörün temsilcilerinin talep ve önerilerini derleyerek, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak çalışıyoruz. Yeni dönemde hem üyelerimizi korumak hem de vatandaşların parasını korumak adına çalışmalarımızın içeriğini genişleterek sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Programın açılış konuşmalarının ardından TKPGM Ticaret Uzmanı Banu Güler yaptığı sunumda "Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz" hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Güler, sunumunun sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı. - ADANA

Hem tacir hem tüketici korunacak
Hem tacir hem tüketici korunacak
Hem tacir hem tüketici korunacak

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Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hem tacir hem tüketici korunacak - Son Dakika

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