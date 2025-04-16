Hepsiburada, 25. Yılını Kaspi ile Kutladı - Son Dakika
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Ekonomi

Hepsiburada, 25. Yılını Kaspi ile Kutladı

Hepsiburada CEO'su Gökçetekin, Kazakistan merkezli Kaspi ile ortaklıklarını duyurdu.

16.04.2025 19:23
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Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, şirketin 25'inci yılını, Kazakistan merkezli teknoloji grubu Kaspi ile gerçekleştirdikleri stratejik ortaklıkla kutladıklarını belirterek, " Türkiye'ye bugüne kadar gelen en büyük yabancı yatırımcılardan biriyle gerçekleşen söz konusu işbirliği, şirketin bölgesel etki alanını da büyüttü." dedi.

Birleşmiş Markalar Derneği'nin Fast Company ile düzenlediği Perakende 2025 Zirvesi'nde AA'ya konuşan Gökçetekin, yapay zeka, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik başlıklarında Hepsiburada'nın yürüttüğü çalışmalar ve Kaspi ile işbirliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada'nın bu yıl 25'inci yılını kutladıklarını kaydeden Gökçetekin, "25. yılımızı, Kazakistan merkezli Kaspi şirketinin ana yatırımcımız olmasıyla taçlandırdık. Kaspi, sadece Kazakistan'daki e-ticaret operasyonuyla 22 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip. Türkiye'ye bugüne kadar gelen en büyük yabancı yatırımcılardan biriyle gerçekleşen söz konusu işbirliği, şirketin bölgesel etki alanını da büyüttü." diye konuştu.

Gökçetekin, Nasdaq borsalarında işlem gören Kaspi'nin, Hepsiburada sayesinde Orta Asya'daki pazarını 100 milyon kişiye ulaştırdığının altını çizerek, "BYD gibi yatırımlar konuşuluyor ama bu işbirliği, onlardan daha büyük. En önemlisi ise bu güveni küçük ve orta ölçekli esnafımıza yansıtabiliyor olmak." ifadelerini kullandı.

Hepsiburada'nın müşteri deneyiminde lider konumda olduğunu aktaran Gökçetekin, yapay zeka tabanlı çözümlerle müşteriye özel fiyatlama, ürün önerisi ve reklam yönetimi yaptıklarını söyledi.

Gökçetekin, "285 milyon ürünümüz var. Bu ürünleri insan gücüyle yönetmek mümkün değil, bu yüzden yapay zekaya ihtiyacımız var. Müşterinin hız ihtiyacını, fiyat beklentisini, karşısına çıkacak reklamı yapay zeka belirliyor. Aynı reklamı bir saat sonra göremeyebilirsiniz, çünkü sistem en çok satış sağlayan içeriği ön plana çıkarıyor. Her gün en ucuz fiyatı sunuyoruz. Fiyat garantisi veriyoruz. Bunların hepsi, yapay zeka desteğiyle mümkün." değerlendirmesini yaptı.

TÜBİTAK ile kurdukları "Yapay Zeka Üniversitesi" aracılığıyla açık kaynaklı teknolojileri Türkiye'de paylaşmayı sürdürdüklerini belirten Gökçetekin, dünyanın önde gelen mühendislerinin burada çalıştığını, amaçlarının ihracatı ve ticareti geliştirmek olduğunu anlattı.

HepsiJet'in tüm araç filosu elektrikli

Gökçetekin, 2025'in zorlu ancak fırsatlarla dolu bir yıl olduğuna işaret ederek, "Türkiye'de nakde dönüş süresi 120-150 günken, e-ticarette bu süre maksimum 30 gün. Yani, nakdinize sahip olmak istiyorsanız, e-ticaret büyüyecek. Genç nesil fiziksel mağazaları sevse de alışverişlerini e-ticaret üzerinden yapıyor. Sosyal medya da bunu destekliyor. Her yıl yüzde 20 organik büyüyen bir pazar var. Markalaşmak ve ihracat için bu alanda büyümeye mecburuz." şeklinde konuştu.

Sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında da bilgi veren Gökçetekin, HepsiJet'in tüm araç filosunu elektrikli segmente dönüştürdüklerini söyledi.

Gökçetekin, "Evet, (elektrikli araçlar) şu anda daha pahalı. Ama bunların kullanımı, Türkiye için daha iyi. HepsiJet, karbon salımı en düşük ticaret lojistiği sağlayıcısı konumunda." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hepsiburada, 25. Yılını Kaspi ile Kutladı - Son Dakika

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