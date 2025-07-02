Hepsiburada'da Çocuk Kitapları Zirvede

Hepsiburada, yılın ilk 6 ayında uygulamaları üzerinden en çok satılan kitapları paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde platform üzerinden siparişi verilen tüm kategoriler arasında en çok tercih edilen tür çocuk kitapları oldu.

Hepsiburada verilerine göre, sipariş veren kullanıcıların yüzde 60'ı kadınlardan, yüzde 40'ı ise erkeklerden oluştu.

Kadın kullanıcılar en çok Sevginin Gücü, Genel Kültür Kitabım Serisi ve Hapı Yuttuk Eczanesi gibi çocuk kitaplarını tercih etti.

Erkek kullanıcılar ise bu kitaplara ek olarak kişisel gelişim kategorisindeki Rezonans Kanunu kitabına ilgi gösterdi. Üç büyük il dışında kitap alışverişinin en yoğun olduğu şehirler sırasıyla Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Adana, Tekirdağ ve Balıkesir oldu.

En çok satan kitabevleri ise İş Bankası Kültür Yayınları, Sincap Kitap ve Yapı Kredi Yayınları olarak belirlendi.

Hepsiburada üzerinden en çok satılan 10 kitabın tamamı çocuk kitapları olurken, okurlar tercihlerini çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli içeriklerden yana kullandı.

Listenin başında, sevgi ve empati temalarını işleyen Caroline Richards'ın Sevginin Gücü adlı kitabı yer alırken, ardından, Melanie Joyce'un Küçük Meşe Palamudu-Doğanın Eşsiz Hikayeleri 2, Sophie Schoenwald'ın Hayvanat Bahçesinde Diş Fırçalama Günü ve Çağrı Odabaşı'nın Genel Kültür Kitabım-Tanıyorum adlı eserler geldi.

Listenin kalanında ise Constanze von Kitzing'in Uykusu Gelmeyen Porsuk ve İnatçı Porsuk, Melanie Joyce'un Hadi Sarılalım Anneciğim ve Hadi Sarılalım Babacığım, Ergün Kazanır'ın Kayıp Çileğin Sırrı-Masumiyet Karinesi ile Çağrı Odabaşı'nın Genel Kültür Kitabım-Konuşuyorum adlı kitapları yer aldı.

Okurlar geniş bir yelpazede pek çok yazara ilgi gösterdi

Yılın ilk yarısında yayımlanan kitaplar arasında en çok satan eser İlber Ortaylı'nın Fatih Sultan Mehmed: Doğu'nun ve Batı'nın Efendisi adlı kitabı oldu.

Ortaylı'yı, Selçuk Şirin'in Yetişin Babalar ile Haruki Murakami'nin Şehir ve Belirsiz Duvarları adlı eserleri takip etti.

Okurlar yılın ilk yarısında kişisel gelişimden edebiyata, psikolojiden çocuk kitaplarına uzanan geniş bir yelpazede pek çok yazara ilgi gösterdi.

Kategori bazlı öne çıkan yazarlar ve kitaplarda ise Bilim kategorisinde Serkan Karaismailoğlu'nun Kalk Bi Dopamin Demle, Çocuk kategorisinde Şermin Yaşar'ın Dünyanın En Önemli Öğrencisi, Kişisel Gelişim kategorisinde ise sırasıyla Pierre Franckh'in Rezonans Kanunu ve Beyhan Budak'ın Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi kitapları yer aldı.