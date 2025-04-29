Hepsiburada\'dan Deprem Sonrası Fiyat Takibi

HEPSİBURADA, 23 Nisan'da İstanbul çevresinde yaşanan depremin ardından talep gören ürünlerde fiyat artışı yapan mağazaları tespit ederek ilgili ürünleri satışa kapattığını açıkladı. Afet durumlarında özel talep gören ürünlerde müşterilerle dayanışma indirimi yapan satıcılara ise bundan böyle özel komisyon indirimi uygulamasını devreye alacağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan fiyat takip çalışmasında 23 Nisan'daki depremin hemen ardından, deprem çantası, çadır, düdük ve ilk yardım seti gibi 4.000'i aşkın acil durum ürününün yüzde 95'inde satıcılar tarafından fiyat değişikliği yapılmadığı belirlendi. Ürünlerin yalnızca yüzde 3'ünde fiyat artışı tespit edildi. Ürünlerin yüzde 2'sinde ise fiyat düşüşü gözlemlendi. Depremin hemen sonrasında fiyat artışı yapılan ürünler satışa kapatıldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Afet durumlarında toplum yararını önceliklendiren iş ortaklarını teşvik etmek amacıyla özel bir destek planı devreye alınacak. İlk yardım ve acil ihtiyaç ürünlerinde talep artışı yaşanan dönemlerde acil durum ürünlerindeki fiyat takibi şeffaf ve sürekli biçimde sürdürülecek. Ayrıca yüzde 10 ve üzeri indirim uygulayan mağazalara bir ay boyunca yüzde 50 oranında komisyon indirimi desteği verilecek.

"Ayrıca, 28 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında ilk yardım ve deprem hazırlık ürünlerinde geçerli olacak ve tamamı Hepsiburada tarafından karşılanacak yüzde 10 sepet indirimi kampanyası da hayata geçirildi.

'E-TİCARET'LE DAYANIŞMAYI BÜYÜTECEĞİZ'

Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, "Zor zamanlar, dayanışmanın değerini daha da artırıyor. Deprem sonrasında artan ürün talebi sırasında indirim uygulayan iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. E-ticaret teknolojik altyapısıyla hem yanlış uygulamaları engellemek hem de iyi uygulamaları öne çıkarma ve destekleme fırsatı sunuyor. Haksız uygulamaların engellenmesi için kamu paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Toplumsal sorumluluk ve dayanışma bilinciyle hareket eden mağazalara komisyon avantajı sağlayarak örnek ticari uygulamaları da desteklemeyi ve büyütmeyi hedefliyoruz. Aynı amaçla önümüzdeki 2 haftalık süreçte ilk yardım ve acil durumlara hazırlık ürünlerinde geçerli olacak yüzde 10 kampanyasını da hayata geçirdik. Yaşanabilecek tüm afet ve olağanüstü durumlarda da hassasiyetle hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.