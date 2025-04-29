Hepsiburada'dan Deprem Sonrası Önlem - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hepsiburada'dan Deprem Sonrası Önlem

Hepsiburada\'dan Deprem Sonrası Önlem

Hepsiburada, fiyat artışı yapan mağazaları satıştan çıkardı, indirim yapanlara komisyon desteği verecek.

29.04.2025 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

E-ticaret platformu Hepsiburada, 23 Nisan'da İstanbul çevresinde yaşanan depremin ardından talep gören ürünlerde fiyat artışı yapan mağazaları tespit ederek ilgili ürünleri satışa kapattığını açıkladı.

Hepsiburada, 23 Nisan'da İstanbul çevresinde yaşanan depremin ardından talep gören ürünlerde fiyat artışı yapan mağazaları tespit ederek ilgili ürünleri satışa kapattı. Afet durumlarında özel talep gören ürünlerde müşterilerle dayanışma indirimi yapan satıcılara ise bundan böyle özel komisyon indirimi uygulamasını devreye alacağını açıkladı.

Binlerce ürün incelendi: Yüzde 97'sinde fiyat değişimi yok, yüzde 2'sinde indirim var

Yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformunun yaptığı fiyat takip çalışmasında 23 Nisan'daki depremin hemen ardından, deprem çantası, çadır, düdük ve ilk yardım seti gibi 4 bini aşkın acil durum ürününün yüzde 95'inde satıcılar tarafından fiyat değişikliği yapılmadığı belirlendi. Ürünlerin yalnızca yüzde 3'ünde fiyat artışı tespit edildi. Ürünlerin yüzde 2'sinde ise fiyat düşüşü gözlemlendi. E-ticaret platformu, depremin hemen sonrasında fiyat artışı yapılan ürünleri satışa kapattı.

İş ortaklarına dayanışma indirimi desteği

E-ticaret platformu afet durumlarında toplum yararını önceliklendiren iş ortaklarını teşvik etmek amacıyla özel bir destek planını devreye alacağını da duyurdu. İlk yardım ve acil ihtiyaç ürünlerinde talep artışı yaşanan dönemlerde acil durum ürünlerindeki fiyat takibi şeffaf ve sürekli biçimde sürdürülecek. Ayrıca yüzde 10 ve üzeri indirim uygulayan mağazalara bir ay boyunca yüzde 50 oranında komisyon indirimi desteği verilecek.

Deprem hazırlık ürünlerine özel kampanya

Açıklamaya göre e-ticaret platformu, 28 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında ilk yardım ve deprem hazırlık ürünlerinde geçerli olacak ve tamamı Hepsiburada tarafından karşılanacak yüzde 10 sepet indirimi kampanyasını da hayata geçirdi.

"E-ticaret'le dayanışmayı büyüteceğiz"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, "Zor zamanlar, dayanışmanın değerini daha da artırıyor. Deprem sonrasında artan ürün talebi sırasında indirim uygulayan iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz. E-ticaret teknolojik altyapısıyla hem yanlış uygulamaları engellemek hem de iyi uygulamaları öne çıkarma ve destekleme fırsatı sunuyor. Haksız uygulamaların engellenmesi için kamu paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz. Toplumsal sorumluluk ve dayanışma bilinciyle hareket eden mağazalara komisyon avantajı sağlayarak örnek ticari uygulamaları da desteklemeyi ve büyütmeyi hedefliyoruz. Aynı amaçla önümüzdeki 2 haftalık süreçte ilk yardım ve acil durumlara hazırlık ürünlerinde geçerli olacak yüzde 10 kampanyasını da hayata geçirdik. Yaşanabilecek tüm afet ve olağanüstü durumlarda da hassasiyetle hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hepsiburada, istanbul, Ekonomi, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hepsiburada'dan Deprem Sonrası Önlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte bebek mamalarına dikkat Böyle görünüyorsa sakın almayın Sahte bebek mamalarına dikkat! Böyle görünüyorsa sakın almayın
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Murat Ongun’un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı
Elektrik kesintileri Türkiye’yi etkileyecek mi Enerji Bakanı Bayraktar’dan endişelendiren sözler Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber 16 firma ile indirim protokolü imzalandı Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı
Minibüslere “canlı bomba“ mesajı gönderdi, savunması “pes“ dedirtti Minibüslere "canlı bomba" mesajı gönderdi, savunması "pes" dedirtti
Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar
Ümit Özdağ’ın yargılandığı dava 10 Eylül’e ertelendi Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim

09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
Borsa İstanbul operasyonu: 15 kişi hakkında gözaltı kararı
08:26
Acun Ilıcalı’ya tehdit: Artık bunu kabul etmiyorum
Acun Ilıcalı'ya tehdit: Artık bunu kabul etmiyorum
08:23
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
14:14
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
14:14
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler
Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
14:13
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
13:39
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
13:32
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
13:21
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 09:56:49. #7.12#
SON DAKİKA: Hepsiburada'dan Deprem Sonrası Önlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.