Hepsiburada'dan 'Yarınlara Söz' İkinci Dönem - Son Dakika
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Ekonomi

Hepsiburada'dan 'Yarınlara Söz' İkinci Dönem

Hepsiburada, gençlerin eşitsizliklerini azaltmak için 'Yarınlara Söz' programını başlattı.

08.10.2024 10:47
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Hepsiburada, "Yarınlara Söz" programının ikinci dönemini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, gençlerin eğitim ve kariyer fırsatlarına erişimini artırmak, gençler arası eşitsizlikleri azaltmak için düzenlediği "Yarınlara Söz" programının eğitim dönemini 173 üniversite öğrencisiyle ikinci kez başlattı.

Bu yıl da eğitim hayatı 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden etkilenmiş, 3. ve 4. sınıf mühendislik fakültesi öğrencilerine açık program, 500'den fazla başvuru alarak rekor kırdı. Eğitimler sonunda ürettikleri projelerle en yüksek puanı alan öğrenciler Hepsiburada'da staj yapma ve şirket yöneticilerinden mentörlük alma fırsatına sahip olacak.

Hepsiburada'nın son iki yıldır SistersLab (Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği) işbirliğiyle yürüttüğü programda başvuranların yüzde 66'sını, kabul alanların yüzde 70'ini kadın öğrenciler oluşturuyor. "Yarınlara Söz" programına kabul alan öğrencilerin okuduğu bölümler arasında yüzde 40'la bilgisayar mühendisliği, yüzde 20'yle yazılım mühendisliği ve yüzde 19'la endüstri mühendisliği ilk 3 sırada geliyor. Yarınlara Söz programına en çok öğrenci yerleştiren üniversiteler arasında Fırat Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Harran Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi ilk 5'e giriyor.

Gençlerin akademik ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi, onlara yeni ufuklar kazandırmayı hedefleyen program e-ticaret, girişimcilik ve pazarlama olmak üzere üç ana alana odaklanıyor. Gençleri e-ticaret ve girişimcilik dünyasına hazırlayan bu eğitimlerin yanı sıra iş dünyasında çeşitliliği ve eşitliği tesis etmeye yönelik olarak bir ders toplumsal cinsiyet eşitliğine ayrılıyor.

Gençler ayrıca kariyer gelişimlerinde destek olacak mülakat teknikleri, web tasarımı, özgeçmiş yazımı, etkili sunum hazırlama, LinkedIn kullanımı, network oluşturma gibi dersler de alıyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, Nisan-Haziran 2025 döneminde Hepsiburada'da staj yapma ve yöneticilerden birebir mentörlük alma fırsatına sahip olacaklar.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Hepsiburada, Ekonomi, Eğitim, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hepsiburada'dan 'Yarınlara Söz' İkinci Dönem - Son Dakika

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