Hepsiburada ve Yapı Kredi'den, kadın girişimcilere yeni destek

Hepsiburada, kadın girişimcilere destek için Yapı Kredi ile güçlerini birleştiriyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, kadınların ekonomiye katılımı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla 2017'de başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı'nın yanı sıra birçok iş birliği ile girişimci kadınlara destek olan Hepsiburada, bu iş birliklerine Yapı Kredi ile bir yenisini ekledi.

Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı dahilinde sunduğu komisyon indirimi, reklam ve pazarlama desteği, ücretsiz fotoğraf çekimi ve ücretsiz e-ticaret eğitimleri gibi pek çok avantaj ile bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanından 23 binden fazla kadının ekonomiye katılımına katkı sağlayan Hepsiburada, zorlu salgın sürecinde girişimci kadınlara desteğin finansal ayağı için de Yapı Kredi ile güçlerini birleştirdi. Bu yeni iş birliğiyle girişimci kadınlar, Hepsiburada'nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı ile sunduğu pek çok avantajın yanı sıra, finansal ihtiyaçlarını karşılama fırsatından da yararlanabilecek.

İş birliği kapsamında Yapı Kredi, işini Hepsiburada aracılığı ile e-ticarete taşımak ve büyütmek isteyen girişimci kadınlara 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanıyla 250 bin TL'ye kadar finansal destek sağlayacak.

Hepsiburada'dan alacakları ödemeleri Yapı Kredi hesaplarına taşıyan girişimci kadınlar, kendilerine tanınacak bu finansman olanaklarının yanı sıra, internet ve mobil bankacılık kanallarında 1 yıl boyunca geçerli masrafsız 50 adet EFT ve 150 adet havale işlemi, ücretsiz 25 yapraklı çek karnesi, World Business Kart yeni taleplerinde ilk 2 yıl kart üyelik ücreti muafiyeti ve kartın ilk ayında yapılacak alışverişlerde faizsiz 4 taksit imkanına da kavuşacak. Yine Hepsiburada'nın iş ortağı kadın girişimciler, tüm bunlara ek olarak personel maaşlarını Yapı Kredi'ye taşımaları halinde de yıllık 660 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi avantajlarından yararlanabilecekler.

"Girişimci kadınların güçlerine güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Mali İşler Direktör (CFO) Korhan Öz, 2017 yılından bu yana Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımız ile girişimci kadınlara eğitim, pazarlama ve operasyonel süreç konularında birçok destek sağladıklarını belirtti.

Salgın döneminde daha fazla girişimci kadına ulaşmak için birçok yeni iş birliği ve yatırımla, ekonomide kaldıraç görevi üstlenmeyi sürdürdüklerini ifade eden Öz, "Yapı Kredi ile başlattığımız yeni iş birliğimizden memnuniyet duyuyor; bu vesileyle girişimci kadınların yaşadıkları finansal engelleri aşmalarına destek olmayı arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm imkanlarımızı seferber ederek girişimci kadınların güçlerine güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Kaan Şakul de Yapı Kredi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sadece savunmakla kalmayıp, bunun için her alanda öncü çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Dünyanın her anlamda gelişmesi ve daha iyi bir yere dönüşmesinin yolunun toplumsal cinsiyet eşitliğinden geçtiğinni vurgulayan Şekul, şunları kaydetti:

"Bunun için Yapı Kredi olarak kadınları her alanda destekleyen proje ve iş birliklerine imza atıyoruz. Bu yaklaşımla ülkemizin geleceğine de yatırım yaptığımıza inanıyoruz. Kadınların iş hayatında daha fazla var olması, ekonomik ve sosyal olarak daha fazla güçlenmesi geleceğimiz için çok önemli. Son olarak Hepsiburada ile yaptığımız iş birliği sayesinde iş hayatında kadınları güçlendiren çalışmalarımıza yeni bir boyut kazandırdık. Böylece 'Hizmette Sınır Yoktur' anlayışıyla e-ticaret alanında iş yapan girişimci kadınlara desteğimizi artırdık. Girişimci kadınların sürdürülebilir gelişmelerini desteklediğimiz ve işlerini büyütmelerine imkan tanıyabildiğimiz için son derece mutluyuz. Gelecek yıllarda da kadınların, hayatın her alanında daha fazla güçlenmesi için onları desteklemeyi ve her alanda toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmayı sürdüreceğiz."