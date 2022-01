Hesapları İnceleme Komisyonu'ndan ALTSO Başkanı Şahin'e teşekkür sürprizi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Hesapları İnceleme Komisyonu bugün gerçekleştirdiği 110'uncu toplantısında pasta keserek ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'e teşekkür sürprizi yaptı. Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Özcan Şafak Mavili "Sadece başkanın değil seçimlerde yarışan karşı listeden de aynı oranda üyenin bulunduğu komisyonumuzda tüm kararlarımızı oy birliği ile aldık. Şeffaf ve tarafsız bir çalışma ortamı içinde 110 toplantıyı geride bıraktık. Bize bu güzel ve şeffaf çalışma ortamını sağlayan ve her kesimden arkadaşımıza temsil yetkisi veren Başkanımız Mehmet Şahin'e teşekkür ediyoruz" dedi.

"Fedakarlık yapan bir başkanımız olduğu için şanslıyız"

Pandemiye rağmen son yıllarda bütçesi artı veren nadir kurumlardan biri olmayı da başardıklarına dikkat çeken Mavili, "Başkanımızın olağanüstü gayretleri ile hayata geçirilen projelerde bile oda bütçesi başarılı tasarruf tedbirleri ile korundu. Başkanımız yeri geldi projeleri hayata geçirirken kendi şahsi bütçesinden harcamalar yaptı. Ambulanslar aldı vatandaşların hizmetine sundu, noterler getirdi, ihtiyaç sahiplerine rekor düzeyde yardımlarda bulundu. Bu kadar fedakarlık yapan bir başkanımız olduğu için şanslıyız" diye konuştu.

"Niyet halis ise akibet hayır olur"

Her şeyin Alanya için yapıldığına dikkat çeken Başkan Mehmet Şahin de açıklamasında, "Şeffaf yönetim anlayışımız gereği hem kendi listemizden hem de karşı listeden dengeli biçimde oluşturduğumuz Odamız Hesapları İnceleme Komisyonu üyelerimiz bugün 110'uncu toplantısında pasta sürprizi yaptı. Bugüne kadar aldıkları her kararı oy birliği ile alan komisyon üyelerimiz Allah'ın izniyle görev süreleri dolana kadar aynı düstur ve doğruluk içinde çalışmalarını bağımsız ve tarafsız biçimde yürütmeye devam edecektir. Komisyon başkanımız Özcan Şafak Mavili ve komisyon üyesi dostlarıma hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. Niyet halis olursa akıbet hayır olur anlayışıyla çıktığımız bu yalda Rabbim bizleri hayır işleyenlerden eylesin. Birlikte yapacağımız çok iş var. Her şey hizmetin en güzeline layık Alanya'mız için" şeklinde konuştu. - ANTALYA