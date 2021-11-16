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Hibe 80 bin kilogram buğday ve arpa tohumu toprakla buluştu - Son Dakika

Hibe 80 bin kilogram buğday ve arpa tohumu toprakla buluştu

16.11.2021 10:16
Hibe 80 bin kilogram buğday ve arpa tohumu toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce desteklenen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan "Tohumlar Ekilecek Beylikova Gelişecek Projesi" ile hibe edilen 80 bin kilogram buğday ve arpa tohumu toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce desteklenen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan "Tohumlar Ekilecek Beylikova Gelişecek Projesi" ile hibe edilen 80 bin kilogram buğday ve arpa tohumu toprakla buluşturuldu.

Beylikova'da düzenlenen programa Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün yanı sıra siyasi parti il ve ilçe temsilcileri, şube müdürler, teknik personel ve çiftçiler katıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, açılış konuşmasında, "Geçtiğimiz günlerde Mihalgazi ilçemizde kısmen ekilişini yaparak başlattığımız bugün Beylikova ilçemizde devam ettiğimiz toplamda 5 milyon 100 bin metrekare atıl fakat tarım yapılabilecek durumdaki uçsuz bucaksız gizli arazileri İnşallah tohumla buluşturup, üretime kazandıracağız. Bu anlamda tohum desteği için Tarım ve Orman Bakanımıza, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüze, gübre desteği için valimize bütün çiftçilerimiz adına teşekkürlerimizi arz ediyorum. Destek devletimizden ve bakanlığımızdan; gayret çiftçilerimizden ve inşallah bereketi Allah'tan olacak. Beylikova'da ekeceğimiz toplam tohum miktarı 80 bin kilogram, bir o kadar da taban gübresi ekilişi yapılacaktır. İnşallah baharda üst gübre desteği sözümüz var, bunu da yerine getireceğiz. Nihayet burada gördüğünüz tarım arazileri üretime kazandırılacak, Beylikova'nın ve ülkemizin ekonomisine katma değer sağlayacaktır. Ben tekrar ilde Valimize Bakanlık düzeyinde Genel Müdürümüze ve Bakanımıza ve nihayetinde Cumhurbaşkanımıza şahsım, kurumum ve çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ise yaptığı konuşmada, "Bugün gerçekten mutluyuz. Toplamda 5 milyon 100 bin metrekare atıl olan arazilerimizi tarıma kazandırıyoruz. Bu arazide tohumluk buğdaylar, arpa çeşitleri üreteceğiz. Bu Beylikova için, aynı zamanda Eskişehir'imiz için ve Türkiye için gerçekten kıymetli bir gün. Şimdi kooperatif çalışanları ve halkımızla imece usulüyle ekiliş gerçekleştiriyoruz. Bu araziler artık ekonomiye, tarıma kazandırılıyor. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Valimize, Tarım ve Orman Bakanımıza ve Eskişehir'de bize bütün desteğini veren İl Tarım Müdürlüğü çalışanlarına, Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüze huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İlçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından proje kapsamında Bakanlık genel bütçesinden temin edilen 11 ton Almeria çeşidi ekmeklik buğday tohumluğu, 10 ton Esperia ekmeklik buğday tohumluğu, 19 ton Krasunia Odeska ekmeklik buğday tohumluğu, 20 ton Tarm-92, 20 ton İnce-04 arpa tohumluğu ile valilik bütçesinden temin edilen 80 ton süper ekin gübresi kullanılarak Beylikova ilçesinde atıl durumda bulunun 4 bin dekarlık tarımsal arazi üretime kazandırıldı. - ESKİŞEHİR

Hibe 80 bin kilogram buğday ve arpa tohumu toprakla buluştu
Hibe 80 bin kilogram buğday ve arpa tohumu toprakla buluştu
Hibe 80 bin kilogram buğday ve arpa tohumu toprakla buluştu

Eskişehir, Beylikova, Buğday, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hibe 80 bin kilogram buğday ve arpa tohumu toprakla buluştu - Son Dakika Ekonomi


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