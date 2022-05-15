Hibe desteğiyle kurulan ilk topraksız serada hasat hazırlığı - Son Dakika
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Hibe desteğiyle kurulan ilk topraksız serada hasat hazırlığı

15.05.2022 18:28

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde Ramazan Tüzün, yüzde 70 hibe desteği ile kurduğu topraksız tarım serasında ilk çilek hasadına hazırlanıyor.

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde Ramazan Tüzün, yüzde 70 hibe desteği ile kurduğu topraksız tarım serasında ilk çilek hasadına hazırlanıyor.

Tüzün, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteklediği "KOP ile Niğde'de Yaz Seracılığı Gelişiyor" projesi kapsamında yüzde 70 hibe desteğiyle bu yıl arazisine topraksız çilek serası kurdu.

Tüzün, AA muhabirine, 10 yıldır topraklı tarım ile çilek ürettiğini söyledi.

Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü vasıtasıyla topraksız çilek üretimine yönelik teşvikten haberdar olduğunu ve başvurusu üzerine 87 bin lira hibe desteği sağlandığını belirten Tüzün, kendisinin de 25 bin lira harcadığını, 500 metrekarelik sera kurduğunu dile getirdi.

Tüzün, sera sayesinde ekilir birim alanını artırdığını ifade ederek "Biz 2022 itibarıyla sera işine başladık. Sera devlet destekli, yüzde 70 hibeli. Seramız katlı sistem. Birim alanını yükseltmek, 500 metrekareyi 1500 metrekareye çıkarmak için yaptık." dedi.

Serasına 3 katlı sistem sayesinde 9200 kök çilek fidesi diktiğini söyleyen Tüzün, açık alanda kasıma kadar yapılan çilek hasadını sera ile aralık-ocak aylarına kadar uzatmayı hedeflediğini kaydetti.

Niğde'de çilek üretiminin elma ve patatese alternatif olarak üst sıralara çıkmasını, topraksız tarımın yaygınlaşmasını arzuladığını vurgulayan Tüzün, "Niğde'nin patatesi, elması gibi çileğinin de üst sıralara çıkmasını ve topraksız tarımın yaygınlaşmasını, hasadın uzamasını, birim alanın yükselmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Tüzün, bu yıl yaklaşık 9 ton rekolte beklediğini, hasadın 1 hafta içinde başlayacağını ve ürünü pazarlama konusunda sıkıntı çekmeyeceğini sözlerine ekledi.

Hibe desteğiyle kurulan ilk topraksız serada hasat hazırlığı
Hibe desteğiyle kurulan ilk topraksız serada hasat hazırlığı
Hibe desteğiyle kurulan ilk topraksız serada hasat hazırlığı
Hibe desteğiyle kurulan ilk topraksız serada hasat hazırlığı
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Konya Ovası Projesi, Altunhisar, Tarım, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hibe desteğiyle kurulan ilk topraksız serada hasat hazırlığı - Son Dakika


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