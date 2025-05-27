Hidroelektrik Enerjinin Geleceği - Son Dakika
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Ekonomi

Hidroelektrik Enerjinin Geleceği

Hidroelektrik Enerjinin Geleceği
27.05.2025 17:19
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2024'te Türkiye'nin elektrik enerjisinin %21,5'i hidroelektrik santrallerden sağlanacak.

TARIM ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 2024 yılında Türkiye'de üretilen elektrik enerjisinin yüzde 21,5'inin hidroelektrik santrallerinden elde edildiğini duyurdu.

DSİ, 'Barajlar ve Baraj Gölleri Günü' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ilk kez 2024 yılında kutlanmaya başlanan Barajlar ve Baraj Gölleri Günü'nün Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu'nun (ICOLD) Avrupa Komitesi (EurCOLD) tarafından her yıl mayıs ayının ikinci yarısında gerçekleştirilen bir farkındalık etkinliği olduğu belirtildi. 2025 yılı etkinlik tarihinin 28 Mayıs olarak belirlendiği kaydedilerek, "Barajlar ve Baraj Gölleri Günü, küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle önemi daha da artan su kaynaklarına ve artan su taleplerinin karşılanması bakımından barajların önemine dikkat çekmek; baraj ve baraj göllerinin sosyal, ekonomik ve çevresel faydalarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenmektedir. Her yıl belirlenen bir tema vurgusu ile kutlanması planlanan 'Barajlar ve Baraj Gölleri Günü'nün bu yılki teması 'Avrupa için Su ve Enerji Güvenliği' olarak seçilmiştir" denildi.

'BARAJLAR ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK GÜVENCESİ'

Açıklamada ayrıca barajların önemine değinilerek, "Ülkemizde 2024 yılı sonuna kadar 1802 adet depolama tesisi (baraj, gölet, bent) hizmete alınarak 183,4 milyar metreküplük su depolama kapasitesi geliştirilmiştir. Bu su kütlesi; Ankara, Konya, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir illerimizin toplam yüzölçümüne eşit bir alanda, iki metre yüksekliğinde bir göl oluşturabilecek hacme sahiptir. Bu dev su kütlesi, kurak periyotlarda ülkemizin en büyük güvencesi olmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan barajların temiz enerji üretimiyle iklim değişikliğine sebep olan karbon salınımının azaltılmasına katkı verdiği vurgulanarak, "2024 yılında ülkemizde üretilen elektrik enerjisinin yüzde 21,5'i, suyun güçlü ve temiz enerjisini ülke ekonomisine kazandıran hidroelektrik santrallerden elde edilmiştir. 2024 yılında hidroelektrik santrallerden elde edilen elektrik enerjisinin yüzde 76,4'ü barajlı HES'lerde, yüzde 23,6'sı ise nehir tipi santrallerde üretilmiştir. Bu temiz enerji üretimi sayesinde atmosfere salınacak karbondioksitten 41 milyon tonluk azaltım sağlanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye, Enerji, Tarım, Son Dakika

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