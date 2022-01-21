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Hisarcıklıoğlu, Mısır ile olan Ro-Ro seferleri anlaşmasının yenilenmesini talep etti - Son Dakika

Hisarcıklıoğlu, Mısır ile olan Ro-Ro seferleri anlaşmasının yenilenmesini talep etti

21.01.2022 15:11

Hisarcıklıoğlu, Mısır ile olan Ro-Ro seferleri anlaşmasının yenilenmesini talep etti TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Biz her zaman siyaset ile ekonomiyi ayrı tutmaya çalıştık" "Mısırda başta demiryolları olmak üzere, ulaşım alanında alt yapı projelerinde yer almak isteriz" Türkiye Odalar...

Hisarcıklıoğlu, Mısır ile olan Ro-Ro seferleri anlaşmasının yenilenmesini talep etti

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

"Biz her zaman siyaset ile ekonomiyi ayrı tutmaya çalıştık"

"Mısırda başta demiryolları olmak üzere, ulaşım alanında alt yapı projelerinde yer almak isteriz"

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2012-2015 yılları arasında faaliyet göstermiş Mersin- İskenderiye ve İskenderun-Dimyat Ro-Ro seferlerinin Mısır ve Türkiye arasındaki ticareti ve üçüncü ülkeler ile iş yapılmasını kolaylaştırdığını belirterek, "Bu anlaşmanın yenilenmesi, Türkiye ve Mısır için fayda sağlayacak" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı İbrahim El Araby ve beraberindeki heyeti ağırladı. TOBB İkiz Kuleler Kabul Salonu'nda gerçekleşen heyetler arası toplantıda açılış konuşması yapan Hisarcıklıoğlu, başta FEDCOC Başkanı Araby olmak üzere davetine icabet eden Mısır heyetine teşekkür etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasında başlayan diyaloğun iki ülke iş dünyasını da mutlu ettiğini belirterek, "Bu sürece katkı sağlamak için elimizden geleni de yapmaya hazırız. Biz her zaman siyaset ile ekonomiyi ayrı tutmaya çalıştık. Türk yatırımcılar olarak, Mısır'daki yatırımlarımıza hiç ara vermedik. Biliyorsunuz; Türk firmalarının Mısır'da 2 milyar doların üzerinde yatırımları var. Sadece 2021 yılı içerisinde, Türk firmaları Mısır'a ilave 250 milyon dolar yatırım yaptı" dedi.

"Türk firmalarımız Mısır'da 75 bin civarında Mısır vatandaşı istihdam ediyor"

Hisarcıklıoğlu, 40'ı büyük ölçekli olmak üzere 200 Türk firmasının Mısır'da üretim yaptığını, istihdam sağladığını ve ihracat gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Türk firmalarımız Mısır'da 75 bin civarında Mısır vatandaşı istihdam ediyor. Türkiye ile Mısır arasında bir Serbest ticaret anlaşması bulunmaktadır. Bunun da katkısıyla Mısır, ülkemizin Afrika'daki en büyük ticaret ortağıdır. Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar doların üzerine çıkmış ve 2020'ye göre yüzde 35 artış sağlamıştır" diye konuştu.

"Başta demiryolları olmak üzere, ulaşım alanında alt yapı projelerinde yer almak isteriz"

Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasında daha fazla ticaret ve daha fazla yatırım imkanının bulunduğuna dikkati çekerek, "Öte yandan maalesef, Müteahhitlerimiz Mısır'da 900 milyon dolar tutarında proje yaptılar. Daha büyük fırsat olduğunu da biliyorum. Bugüne kadar havaalanı ve benzeri 26 projeyi tamamladık. Özellikle başta demiryolları olmak üzere, ulaşım alanında alt yapı projelerinde yer almak isteriz. Mısırlı firmalarla Afrika ve Ortadoğu gibi üçüncü dünya devletlerinde müteahhitlik ve diğer alanlarda iş birliği fırsatlarımızın olduğuna inanıyorum. İkili ilişkilerimizin kapsamını genişletmek ve daha fazla derinleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ro-Ro anlaşmalarının yenilenmesi Türkiye ve Mısır için fayda sağlayacak"

Hisarcıklıoğlu, 2012-2015 yılları arasında faaliyet göstermiş Mersin-İskenderiye ve İskenderun-Dimyat Ro-Ro seferlerinin Mısır ve Türkiye arasındaki ticareti ve üçüncü ülkeler ile iş yapılmasını kolaylaştırdığını belirterek, "Bu anlaşmanın yenilenmesi, Türkiye ve Mısır için fayda sağlayacak" dedi.

"Sizin aziz kardeşiniz olarak Türk ve Mısır firmalarını karşılıklı olarak yatırım yapmaları için davet etmek istiyorum"

FEDCOC Başkanı Araby, ezelden beri Türkiye ile mısır arasında iş birliği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sanayi, ticaret alanında iki ülke arasında ticari ilişkiler artarak devam ediyor. Sizin aziz kardeşiniz olarak Türk ve Mısır firmalarını karşılıklı olarak yatırım yapmaları için davet etmek istiyorum. İki ülke arasındaki yeni yatırımlar, fırsatların açılması için çok önemli. Yatırım arttıkça alanlar da çeşitlenecektir. Bu sayede iki ülke olarak Afrika ülkelerine ve diğer Arap ülkelerine açılabiliriz. İki ülke arasındaki iş birliği ve diğer alanlara yöneldiğimizde buralara sıfır gümrük ile mal ihraç etme imkanımız doğar. Türk firmalarının Mısır'da karşılaştığı zaman zaman sorunlar olabilir. Ama biz bütün desteğimizi sürdürüyoruz. Türk firmaları Türk yatırımcılar herhangi bir şey ile karşılaştıklarında bizim federasyonumuzun kapılara onlara daima açıktır."

Heyetler arası görüşme, Hisarcıklıoğlu'nun Araby'e hediye takdiminin ardından basına kapalı şekilde devam etti.

Hisarcıklıoğlu, Mısır ile olan Ro-Ro seferleri anlaşmasının yenilenmesini talep etti
Hisarcıklıoğlu, Mısır ile olan Ro-Ro seferleri anlaşmasının yenilenmesini talep etti
Hisarcıklıoğlu, Mısır ile olan Ro-Ro seferleri anlaşmasının yenilenmesini talep etti

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Togo Cumhuriyeti, İskenderiye, Türkiye, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hisarcıklıoğlu, Mısır ile olan Ro-Ro seferleri anlaşmasının yenilenmesini talep etti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Hisarcıklıoğlu, Mısır ile olan Ro-Ro seferleri anlaşmasının yenilenmesini talep etti - Son Dakika
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