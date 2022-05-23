HOMETEX'in gözdesi Bursa İpeği - Son Dakika
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HOMETEX'in gözdesi Bursa İpeği

23.05.2022 13:16
HOMETEX'in gözdesi Bursa İpeği

Ev tekstili alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan ve Bursa'dan da 250 firmanın katıldığı HOMETEX-2022 Ev Tekstili Fuarı'nda stant açan BUSMEK, dünyaca ünlü Bursa İpeği'ni katılımcılara tanıttı.

Ev tekstili alanında dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan ve Bursa'dan da 250 firmanın katıldığı HOMETEX-2022 Ev Tekstili Fuarı'nda stant açan BUSMEK, dünyaca ünlü Bursa İpeği'ni katılımcılara tanıttı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası iştiraki KFA Fuarcılık ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği işbirliğiyle HOMETEX - 2022 Ev Tekstili Fuarı'nda BUSMEK de stant açtı. BUSMEK bünyesindeki Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi standında, kozadan iplik üretimine ve halı dokumaya kadar Bursa İpeği'nin geçirdiği evreler uygulamalı olarak katılımcılara gösterildi.

İthalatçı ve ihracatçılar, üreticiler, perakendeciler, toptancılar, zincir mağazalar, tasarımcılar, iç mimarlık gibi sektörlerin karar mekanizması olan dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri aynı çatı altında buluşturan fuarda, yerli ve yabancı ziyaretçiler BUSMEK standına büyük ilgi gösterdi.

Katılımcılar özellikle İpek böceğinin kozadan nihai ürüne dek uzanan serüvenini, kozadan ip çekimi ve ipek iplerden halı ve kumaş dokuma tezgahlarındaki canlı performansları büyük bir dikkatle izledi. - BURSA

HOMETEX'in gözdesi Bursa İpeği
HOMETEX'in gözdesi Bursa İpeği
HOMETEX'in gözdesi Bursa İpeği
HOMETEX'in gözdesi Bursa İpeği
HOMETEX'in gözdesi Bursa İpeği
HOMETEX'in gözdesi Bursa İpeği

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ev Tekstili, Umurbey, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi HOMETEX'in gözdesi Bursa İpeği - Son Dakika


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