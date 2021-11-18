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Honor 50 çoklu çekim modlarıyla vlog içeriklerini hedefliyor - Son Dakika

Honor 50 çoklu çekim modlarıyla vlog içeriklerini hedefliyor

18.11.2021 11:31
Honor 50 çoklu çekim modlarıyla vlog içeriklerini hedefliyor

Honor, düzenlediği etkinlikte gelişmiş kamera kurulumuyla vlog deneyimini bir adım öteye taşıyan ve yakın zamanda Türkiye'de satışa çıkacak olan yeni amiral gemisi telefonu Honor 50'nin tasarım sürecini anlattı.

Honor, düzenlediği etkinlikte gelişmiş kamera kurulumuyla vlog deneyimini bir adım öteye taşıyan ve yakın zamanda Türkiye'de satışa çıkacak olan yeni amiral gemisi telefonu Honor 50'nin tasarım sürecini anlattı.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, son yıllarda vlog içeriklerin yükselişiyle kullanıcılar daha yaratıcı içerik oluşturmak için akıllı telefonlarda daha ileri teknolojiye ihtiyaç duymaya başladı. Yaklaşık iki yıldır salgının etkisiyle evlere kapanan kullanıcılar sıradanlıktan kaçmak, moralini yükseltmek ve ilham almak için internete daha fazla yöneldi.

Küresel akıllı cihaz üreticisi Honor, Çin'de vlog içeriklerin yükselişinden yola çıkarak düzenlediği panelde pazardaki yeni teknoloji, tasarım ve tüketici trendlerini masaya yatırdı. Panelde, son yıllarda tüketicilerin kendilerini daha iyi ifade edebilmek için artan akıllı telefon kullanımına dikkat çekilirken telefonda tasarıma ve video çekim özelliklerine hiç olmadığı kadar önem verilmesinden bahsedildi. Honor'un Baş Tasarımcısı Yuan Ze'nin katıldığı etkinlikte, Honor 50'nin tasarım serüveni anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honor'un Baş Tasarımcısı Yuan Ze, şunları kaydetti:

"Tüketicilerin kişiliklerini daha açık yansıtmak için akıllı telefon tercihleriyle yeni deneyimlere yöneldiklerini görüyoruz. Bu gelişmenin ışığında biz de Honor 50'yi tasarlarken geleneksel renklerden çok, tüketicilerimizin kendi eşsiz tarzlarını en iyi şekilde yansıtabileceklerine inandığımız farklı renklere yöneldik. Honor 50 akıllı telefonları için ilk günden itibaren dikkat çeken ve stil sahibi bir tasarım ortaya koymaya kararlıydık. Amacımız, bugünün dünyasında tasarım trendlerini ve her gün değişen modayı yakalamak adına geleneksel renklerden uzaklaşmaktı. Honor'un zengin işçilik deneyimi sayesinde ortaya çıkan Honor 50, renkleri ve tasarımıyla rakiplerinden ayrışıyor."

Yuan Ze, tasarım ve mühendislik ekipleri için bu görünümü elde etmenin kolay olmadığını aktararak, "Mücevher dünyasından ilham alarak tasarladığımız Honor 50'nin mercek kısmına sadece 108 MP'lik dev bir kamera modülü yerleştirmekle kalmayıp, nihai tasarımımıza ulaşana kadar metal, gerçek cam, polimer malzemeler ve filmlerin mükemmel kombinasyonunu kullanarak birinci sınıf bir görünüm ve his yaratmak istedik. Bu yolculuk yaklaşık 12 ay sürmüş olmasına rağmen, tüketicilere birinci sınıf işçiliği bir dizi sofistike renk ve tasarımla birleştiren bir cihaz sunduğumuz için gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre Honor 50, kullanıcıların çoklu video çekim modlarını kullanarak çekim yaparken ön ve arka kameralar arasında geçiş yapmalarına olanak tanıyor. Bu esnada tek çekim kayıt tekniğini sunan gelişmiş bir kamerayla birden fazla perspektiften çekim yapabilen içerik oluşturucular; artık gerçek duygularını, deneyimlerini ve kimliklerini gerçek zamanlı olarak belgeleyip ifade edebiliyor ve izleyicileriyle daha anlamlı bağlantılar kurabiliyor.

Honor, bu bakış açısıyla Honor 50 modelinde kar kristallerinden ilham alan ve elmas benzeri bir görünüm sunan Frost Crystal rengini uyguladı. Honor 50, Frost Crystal rengine ek Zümrüt Yeşili ve Gece Yarısı Siyahı seçenekleriyle de geliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Honor 50 çoklu çekim modlarıyla vlog içeriklerini hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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