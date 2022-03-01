Honor, son amiral gemisi Magic4 serisini Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı - Son Dakika
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Honor, son amiral gemisi Magic4 serisini Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı

01.03.2022 11:53
Honor, son amiral gemisi Magic4 serisini Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı

Honor, yeni ürünlerini Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2022) görücüye çıkardı.

Honor, yeni ürünlerini Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2022) görücüye çıkardı.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, Magic4 ve Magic4 Pro'dan oluşan Honor Magic4 Serisi, Honor'un amiral gemisi akıllı telefon serisinin en son üyesi olarak öne çıktı. Şirket ayrıca, akıllı yaşam ürünleri portföyünü güçlendiren yeni Honor Watch GS 3 ve Honor Earbuds 3 Pro modellerini de tanıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honor Üst Yöneticisi (CEO) George Zhao, "Honor'da her zaman kullanıcılar için en iyi ürün deneyimini yaratmak için çalışıyoruz. Premium Honor Magic Serimiz, yenilikçi teknolojimizin somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Tasarım, ekran, kamera, performans ve güvenlikte mükemmelliği yeniden tanımlayan yeni Honor Magic4 Serisi, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara büyüleyici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Snapdragon 8 Gen 1 destekli yeni Honor Magic4 Serisi

Açıklamaya göre, yeni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G Mobil Platformu ile donatılan Magic4 Serisi, 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile geliyor. Seri, GPU Turbo X ile mobil oyunlara sektördeki ilk AI Super Rendering teknolojisini getiriyor. Bu şekilde daha az ısı üretip gecikmeyi azaltırken, olağanüstü yüksek kare hızı ve ağ bağlantısı sunuyor.

Magic4 Pro, sürükleyici bir izleme deneyimi ve rahat bir tutuş sağlayan 6.81 inç LTPO Dört Kavisli Ekran ve ultra ince çerçevelerle geliyor.

IP68 sertifikasına sahip Magic4 Pro, toza, yağmura ve suya karşı etkili koruma sağlıyor ve 30 dakika boyunca 1,5 metre derinliğe kadar inebiliyor.

Magic4 Pro'da, 1/1.56 inç renk sensörü, 50 MP 122 derece Ultra Geniş Kamera, 64 MP Periskop Telefoto Kamera ve 50 MP geniş kameraya sahip olan güçlü üçlü kamera kombinasyonu bulunuyor.

Magic4 Pro, ultra uzun pil ömrü ve tüm gün bağlantı sağlamak için Honor'un en güçlü SuperCharge kombinasyonuna sahip ultra büyük 4600 mAh batarya ile geliyor. 100W Kablolu SuperCharge ile HONOR Magic4 Pro, sadece 30 dakikada yüzde 100'e kadar şarj sağlıyor.

Gelişmiş gizlilik ve güvenlik

Honor Magic4 Pro, Yapay Zeka ve Yönlü Ses Teknolojisi tarafından desteklenen, daha özel telefon görüşmeleri için ses sızıntısını önleyen yepyeni bir Gizlilik Çağrısı özelliğini de kullanıma sunuyor.

Magic4 Pro, ayrıca dünyanın en yüksek performanslı, en ince ve en güvenilir parmak izi güvenlik çözümünü sunan Qualcomm'un 3D Sonic Sensör Gen 2 ile donatıldı.

Yeni Honor Watch GS 3

Honor ayrıca, geleneksel mekanik saatlerden ilham alan Watch GS 3'ü de tanıttı. 316L paslanmaz çelik gibi kaliteli malzemelerin kullanımıyla zarif ve şık bir tasarım sergileyen yeni saat, sadece 44 g ağırlığı ve 10,5 mm ölçüsüyle gün boyu rahatça kullanılmak üzere tasarlandı.

Watch GS 3, hassas optik sinyalleri algılayan sekiz kanallı yeni bir PPG (Fotopletismografi) sensör modülü ile birlikte geliyor. Cihaz, egzersiz sırasında gürültüyü ortadan kaldırmak için birden fazla algoritmayı birleştiren yapay zeka destekli Nabız İzleme Modu ile birlikte kalp atış hızı izleme işlevinin doğruluğunu önemli ölçüde artırarak kullanıcıların sağlıklarını daha iyi izlemelerini sağlayacak.

Earbuds 3 Pro

Şirket ayrıca, tamamen yeni Honor Earbuds 3 Pro'yu da tanıttı. Kablosuz stereo (TWS) kulaklıklar, 11 mm çapında dinamik sürücü ve yüksek çözünürlüklü çift sürücülü bir tasarımla donatıldı ve hassas ses ayrıntıları ve güçlü bas deneyimi sunuyor.

Earbuds 3 Pro'nun vücut ısısı ölçüm özelliği, kullanıcıların sağlıklarını yakından izlemelerini sağlıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Honor, son amiral gemisi Magic4 serisini Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı - Son Dakika


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