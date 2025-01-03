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Ekonomi

Hotel Equipment Fuarı Antalya'da Başlıyor

Hotel Equipment Fuarı Antalya\'da Başlıyor

7-10 Ocak'ta Antalya'da düzenlenecek fuarda 20 bin ziyaretçi bekleniyor, 1,5 milyar dolarlık hedef.

03.01.2025 14:12
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Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Hotel Equipment), 7-10 Ocak tarihleri arasında Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Fuara yaklaşık 20 bin ziyaretçinin katılması beklenirken, 1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefleniyor. Horeka sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri olan fuar, yerli ve yabancı katılımcıları bir araya getirecek.

Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı Direktörü Hakan Arslan ve İç Mimarlar Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla, 7-10 Ocak tarihleri arasında ziyaretçiyle buluşacak Hotel Equipment hakkında Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Fuar sırasında İç Mimarlar Odası Antalya Şubesi de 5. Kez Hotel Design Show organizasyonunu fuar çatısı altında gerçekleştirecek. Organizasyon kapsamında, konusunda uzman 10 mimarlık ofisi "Gelecek" temasından yola çıkarak 10 tane farklı otel odası tasarlayıp birebir uygulamasını yaptığı odaları ziyaretçilere sunacak.

"1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefliyoruz"

Fuar öncesinde düzenlenen toplantıda konuşan Hotel Equipment Fuar Direktörü Hakan Arslan, etkinliğin sektördeki yerini vurguladı. Arslan, "Anfaş Hotel Ekipmanları Fuarı, Türkiye genelinde otel, restoran ve kafeterya sektörüne hizmet eden firmaları bir araya getiren önemli bir organizasyondur. Bu yıl fuarımıza 20 ülkeden ziyaretçi katılımı bekliyoruz ve 40 bin metrekarelik alanda düzenleyeceğimiz fuarda, 1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefliyoruz. Geçen sene yaklaşık dört gün süren fuarda on beş bin üzerinde bir ziyaretçi sirkülasyonu vardı. Bu sene bu rakamın 20 binin üzerine çıkması bekleniyor" dedi.

Fuarın sadece bir ticaret platformu olmadığını, aynı zamanda sektörün sorunlarının konuşulacağı paneller ve söyleşilere ev sahipliği yapacağını belirten Arslan, "8 ve 9 Ocak tarihlerinde yiyecek-içecek sektörü ve iç mimarlık üzerine toplantılar düzenleyeceğiz. Önemli konuşmacıları ve sektör profesyonellerini ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Hotel Design Show yeniden Antalya'da

Hotel Equipment Fuarı kapsamında, İç Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından düzenlenen Hotel Design Show da beşinci kez ziyaretçilerle buluşacak. İç Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Güner Onaran, etkinlik hakkında bilgi verdi. Başkan Onaran, "Hotel Design Show, konusunda uzman 10 mimarlık ofisinin 'Gelecek' temasıyla tasarladığı otel odalarını ziyaretçilere birebir deneyimleme fırsatı sunacak. Bu yıl, bin metrekarelik alanda kurulan bu odalar, katılımcılar tarafından gezilebilecek, hatta hissedilebilecek" şeklinde konuştu.

Onaran, etkinliğin yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gördüğünü belirterek, " İspanya, Tunus ve İtalya İç Mimarlar Odası Başkanları gibi önemli isimleri ağırlayacağız. Ayrıca Atilla Kuzu ve Yeşim Kozanlı gibi sektörde öncü mimarlar da konuşmacı olarak fuarımıza katılacak. Gelecekte bu etkinliği 20 veya 30 otel odasına çıkarmayı ve uluslararası düzeyde daha geniş bir platforma taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Antalya turizmine katkı

Hotel Equipment Fuarı, Antalya'nın hem turizm hem de yatırım açısından cazibesini artırmayı hedefliyor. Sektörün ulusal ve uluslararası temsilcilerini buluşturacak olan Hotel Equipment Fuarı, 7 Ocak'ta başlayacak ve dört gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuara katılmak ve sektördeki son gelişmeleri takip etmek isteyenler için ANFAŞ Fuar Merkezi'nde dolu dolu bir program sunulacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Gastronomi, Etkinlik, antalya, Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hotel Equipment Fuarı Antalya'da Başlıyor - Son Dakika

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