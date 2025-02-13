IBS'den Risk Algısındaki Değişimler - Son Dakika
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Ekonomi

IBS'den Risk Algısındaki Değişimler

IBS Sigorta, iş dünyasında siber güvenlik ve iklim değişikliği gibi risklerin arttığını belirtti.

13.02.2025 10:48
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IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği, hızla değişen risk algısının iş yaşamındaki etkilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş dünyasında en yüksek risk algısının yoğunlaştığı alanlar siber güvenlik, tedarik zinciri kırılganlıkları, iklim değişikliği, düzenleyici değişimler ve operasyonel riskler olarak öne çıkıyor.

Siber tehditler, şirketlerin hem finansal kayıplar hem de itibar açısından büyük risklerle karşılaşmasına neden olurken, küresel tedarik zincirindeki kesintiler üretimden lojistiğe kadar geniş bir etki alanı yaratıyor. Aynı zamanda, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) faktörleri de şirketlerin sürdürülebilirlik politikalarını ve yatırım stratejilerini doğrudan etkileyen risk unsurları arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, son 10 yıl içerisinde risk algısının özellikle teknoloji, siber güvenlik ve iklim değişikliği ekseninde büyük bir dönüşüm geçirdiğini belirtti.

Önceden fiziksel varlıkların güvenliği ve operasyonel riskler öne çıkarken, bugün veri güvenliği, siber saldırılar, yapay zekayla ilişkili riskler ve küresel salgınlar gibi dinamik tehditlerin iş dünyasının öncelikli gündemi haline geldiğini kaydeden Çiftçi, "Önümüzdeki 10 yıl içinde ise yapay zekanın yaygın kullanımıyla ortaya çıkacak etik ve hukuki riskler, biyoteknolojik gelişmeler, iklim krizine bağlı artan doğal afetler ve jeopolitik belirsizlikler iş dünyasını şekillendirecek en büyük risk faktörleri olarak öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, dijitalleşme sürecinin risk algısını hızlı değişen teknolojiye adapte olma zorunluluğu ve siber tehditlerin artışı yönünde dönüştürdüğünü aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Şirketler artık yalnızca fiziksel varlıklarını değil, dijital varlıklarını, müşteri verilerini ve iş süreçlerini de güvence altına almak zorunda. Dijital altyapılardaki açıklar, siber saldırılar ve veri ihlalleri, sigorta poliçelerinde siber risk teminatlarının hızla önem kazanmasına yol açtı. Öte yandan, dijitalleşme iş süreçlerini daha verimli hale getirirken, otomasyon ve yapay zeka destekli risk analitiği sayesinde sigorta sektörü, riskleri daha doğru analiz edip poliçeleri daha özelleştirilmiş şekilde sunma imkanı buluyor. Sonuç olarak, iş hayatı dijitalleşmeyle hız ve verimlilik kazanırken, aynı zamanda yeni nesil riskleri yönetme sorumluluğunu da üstlenmek zorunda."

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Sigorta, Finans, CEO, Son Dakika

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