İDSO 2024-2025 Sezonu Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

İDSO 2024-2025 Sezonu Başlıyor

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, yeni sezonun ilk konserini yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde veriyor.

10.10.2024 18:48
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DenizBank'ın 20 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), yarın 2024-2025 sezonunun ilk konseriyle sanatseverlerle buluşuyor. ???????

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın gerçekleştirilecek İDSO DenizBank Konserleri'nin ilkinde, İranlı besteci ve orkestra şefi Alexander Rahbari ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden piyano virtüözü Gülsin Onay sahneye çıkacak.

80'inci yılını kutlayan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İDSO DenizBank Konserleri'nin yeni sezonunu, İranlı duayen şef Alexander Rahbari yönetiminde açacak.

Orkestra konserin ilk yarısında, P.I. Tchaikovsky'nin sevilen eserlerinden Birinci Piyano Konçertosu'nu yorumlayarak, piyanist ve devlet sanatçısı Gülsin Onay'a eşlik edecek. Konser Tchaikovsky'nin, yaşamındaki zorlukları ve ruhsal sıkıntılarını aşarak on yıl aradan sonra besteleyebildiği, Beşinci Senfonisi ile sürecek.

Kaynak: AA

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Kültür Sanat, Gülsin Onay, Denizbank, Etkinlik, Ekonomi, Finans, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

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