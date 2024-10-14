IDSSC 2024: Yapay Zeka Temalı Kongre Ankara'da Başlıyor

Ekonomi

Uluslararası Veri Bilimi ve İstatistik Kongresi (IDSSC 2024), "yapay zeka" ana temasıyla yarın Ankara'da başlayacak.

Türk İstatistik Derneğinden (TİD) yapılan açıklamaya göre, 12. kez düzenlenecek Uluslararası Veri Bilimi ve İstatistik Kongresi Ankara Sheraton Otel'de gerçekleştirilecek.

Kongrenin bu yılki ana teması "yapay zeka" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu yetkilileri başka olmak üzere birçok kurumun katılacağı kongre, 15-17 Ekim'de yapılacak. Binden fazla katılımcının beklendiği kongrede yapay zeka, makine öğrenimi, veri yönetimi ve veri gizliliği gibi güncel başlıklar ele alınacak.

İstatistik kongrelerinin en kapsamlısı olarak görülen IDSSC 2024, mühendislikten sanata, ekonomiden sosyolojiye, sağlıktan psikolojiye kadar birçok farklı alanda veri analiziyle ilgilenen katılımcılara açık olacak.

Kongre, uzmanlara fikir alışverişi ve işbirliği fırsatları sunacak. Katılımcılar kongre kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirebilecek.