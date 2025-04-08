İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti - Son Dakika
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Ekonomi

İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti

İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti

İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. Genel Sekreter Can Akın Çağlar'ın ardından yakın zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden istifa eden ikinci profesyonel yönetici oldu.

08.04.2025 11:56
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki istifalara bir yenisi daha eklendi. İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan isimler arasında olan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve Çağlar görevinden istifa etmişti. Bu istifanın ardından İGDAŞ'tan da istifa geldi.

İGDAŞ GENEL MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ

İBB iştiraki İGDAŞ'ın Genel Müdürü Ali Ender Çolak görevinden istifa etti. Çolak sağlık sorunları sebebiyle istifa ettiğini bildirdi.

ALİ ENDER ÇOLAK KİMDİR?

Sermaye piyasaları ve enerji sektöründe uzun yıllar görev yapan ve aslen Bayburtlu olan Ender Çolak, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Ender Çolak, iş hayatına Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) adım attı. 1989-2008 yılları arasında SPK'da uzmanlık, daire başkanlığı ve Kurul Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. Ayrıca OECD Kurumsal Yönetim Komitesi ve danışma kurullarında da görev aldı.

2008 yılında özel sektöre geçiş yapan Çolak, Anel Grup'ta Finans ve Yenilenebilir Enerji'den sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ardından 2011-2023 yılları arasında ise Baymak – BDR Thermea Group CEO'su olarak görev aldı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Çolak, yüksek lisansını Amerika Birleşik Devletleri'nde Thunderbird School of Global Management'ta tamamladı. Ayrıca, Toronto Centre, Dünya Bankası, IFC ve Wharton School gibi kurumlarda eğitim aldı.

Öte yandan Ender Çolak, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi üyesidir.

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Son Dakika Ekonomi İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • kuzeyli baba:
    ibb de dönen hırsızlık ve usulsüzlüklere müdürler dahi dayanamıyor artık eko bence 10 sene yatar bu kadar çalma çırpmaya 580 milyar TL para yok deniliyor 580 milyar dolar nerede? hırsızlık varrrr 17 15 Yanıtla
  • Memnune APAK:
    biraz da Akp nin hırsızlıklarına baksanıza. Bence onlar yüz sene yatacaklar eğer ülkeyi terkedip kaçmazlarsa. 10 16 Yanıtla
  • ahmet demir:
    ekonun temşz 15 senesş var başka ceAevkerienew sürgün gitmez umarım 3 4 Yanıtla
  • Cengiz Balcıoğlu:
    Öyoe paraları yiyip kaçmai yok cezaevinde bedavadan yemek yemek yok... Çalınan paraları ekoyu destekleyen ünlülerden tusiaddan ve cehape yönetiminden tahsil etmek gerekiyor... Cukka yapıp kaçmak yokkkk. 1 5 Yanıtla
  • Memnune APAK:
    boş yere yazmayın. yok ediyorlar. 0 3 Yanıtla
  • Bera Topal:
    Dökülüyorlar Ekrem kimi para ile satın aldıysa o onu satıyor.. ey akıl sahipleri ey vicdan sahipleri Allah'ın şeriatına yönelin ne AKP ne CHP ikiside anamızı ağlatıyor...ne tarikat ne cemaat sadece Allah'ın şeriatı 0 0 Yanıtla
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