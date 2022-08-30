Iğdır'da afet evleri yıkıma terk edildi

Iğdır merkeze bağlı Karagüney köyü için yapılan afet evleri yıkıma terk edildi.

Iğdır merkeze bağlı 26 kilometre uzaklıktaki Karagüney köyünde 2005 yıllarında meydana gelen sel sonrası AFAD tarafından köye konut yapılması kararlaştırıldı. Köy alanın afet bölgesi olduğu kararlaştırılınca köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta Iğdır- Ağrı sınırında ana yol üzerinde 2007-2008 yılları arasında 13 afet evi yapıldı. Tamamlanan ancak köylülerin hayvan otlatma ve hayvan barındırması için ahır durumları göz önünde bulundurulmayarak altyapı çalışması bitirilmeyen konutlar, sahipsizliklerinden dolayı harabeye dönmüş vaziyette. Kapıları ve camları çalınan evler kullanılamaz hale geldi. Evlerin arasına çekilen elektrik telleri bile çalınırken bazı elektrik telleri ise aşağıya kadar sarkarak tehlike oluşturuyor. - IĞDIR