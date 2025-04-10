İhracat Buluşmaları Bursa'da Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İhracat Buluşmaları Bursa'da Gerçekleşti

İhracat Buluşmaları Bursa\'da Gerçekleşti

UİB ev sahipliğinde düzenlenen programda, Türkiye'nin ihracat hedefleri ve sektör sorunları ele alındı.

10.04.2025 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ev sahipliğinde düzenlen "İhracat Buluşmaları" programı Bursa'da gerçekleşti.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ev sahipliğinde düzenlen program çerçevesinde programa TİM Başkanı Mustafa Gültepe, UİB Koordinatör Başkanı ve OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik'in katılımı ile birlikte birlik başkanları ve çok sayıda ihracatçı katıldı.

Açılış konuşmalarını yapan Gültepe, Bursa'nın ülke ekonomisi olarak önemli bir değer olduğunu belirtti. Gültepe, "Bursa, 2024 yılı itibariyle yaklaşık 17 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye ekonomisine güçlü katkı sunmaya devam etmektedir. Otomotiv, tekstil, makine ve kimya gibi öncü sektörlerde öne çıkan Bursa, 2025 yılının ilk çeyreğinde ise 4,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir" şeklinde konuştu.

"Yüzde 7 büyümemiz gerekiyor"

Türkiye genelinde, yaklaşık 66 bin ihracatçının 2024 yılı itibariyle 262 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirten Gültepe, hedefin 2025'te 280 milyar dolar, 2028'de ise 375 milyar dolar mal ihracatı ve 200 milyar dolar hizmet ihracatı olmak üzere toplam 575 milyar dolara ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Birlik olarak ülkeye katkı sunmaya devam ettiklerini dile getiren Uludağ İhracatçılar Birlikleri (UİB) Başkanı Baran Çelik, "Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak, 2024 yılında ihracatımızı önceki yıla kıyasla yüzde 6 artırarak 39 milyar dolara çıkardık. Birlik olarak ülke ihracatına ciddi katkı sunmaya devam ediyor, ülkemizin en büyük ikinci ihracatçı birliği olma konumumuzu sürdürüyoruz. Küresel talep daralması, özellikle AB ekonomilerindeki durgunluk, yüksek enflasyon ve maliyet artışları sonucu rekabetçiliğimizin azalması, bölgesel savaşların ihracat siparişlerini zayıflatması gibi bir dizi sorun ihracat yapmayı zorlaştırıyor" diye belirtti. - BURSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Mustafa Gültepe, Baran Çelik, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Finans, Uludağ, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İhracat Buluşmaları Bursa'da Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

14:38 Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
14:09 Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
14:04 Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
13:54 Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı
13:13 13 yıl sonra bir ilk Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe’de bir araya geldi 13 yıl sonra bir ilk! Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe'de bir araya geldi
21:05 Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
21:05 Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
21:04 ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
20:38 ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
20:28 Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
20:24 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
20:22 Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 15:20:45. #7.11#
SON DAKİKA: İhracat Buluşmaları Bursa'da Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement