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Ekonomi

İhracat Liderlerine Ödül

İhracat Liderlerine Ödül

İSHİB, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında en yüksek başarı gösteren firmaları ödüllendirdi.

01.05.2025 11:57
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Su ürünleri ve hayvansal mamuller alanında geçen yıl en çok ihracat yapan şirketlere ödül verildi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen törende, arı ürünleri, et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta, beyaz et ve su ürünleri olmak üzere 6 alt sektörde ve İSHİB genelinde ilk 10'a giren firmalar açıklandı.

İlk 5 firmaya ödül, ilk 10'a girenlere ise başarı sertifikalarının verildiği törende ilk sırayı Kemal Balıkçılık alırken, Banvit ikinci, Şenpiliç üçüncü oldu. Paktavuk, Hastavuk, Orallar Zirai Ürünler, Ak Gıda Sanayi, Rella Gıda, Fokacı Su Ürünleri ve Bu Piliç en fazla ihracat yapan firmalar arasında yerini aldı.

"Beyaz Et" kategorisinde ihracat lideri Banvit olurken, "Su Ürünleri"nde Kemal Balıkçılık, "Yumurta"da Pak Tavuk, "Süt ve Süt Ürünleri"nde Ak Gıda, "Kırmızı Et Ürünleri"nde Amana Foods Gıda Ürünleri, "Arı Ürünleri" kategorisinde ise Altıparmak Gıda (Balparmak) zirvede yer aldı.

"En yüksek ihracat Irak'a"

Törende konuşan İSHİB Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2024'te bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 11 artırarak 3 milyar 863 milyon dolara yükselttiğini bildirdi.

Bu ihracat rakamının 2 milyar 83 milyon dolarının su ürünleri, 675 milyon dolarının kanatlı eti, 529 milyon dolarının yumurta, 364 milyon dolarının süt ürünleri ve 174 milyon dolarının et ürünlerinden oluştuğunu kaydeden Sezer, en yüksek ihracatı 590 milyon dolarla Irak'a yaptıklarını, onu 481 milyon dolarla Rusya'nın, 251 milyon dolarla İtalya'nın izlediğini anlattı.

"Tavuk ürünleri ihracatında Avrupa'ya kapı aralandı"

Müjdat Sezer, bu yıl sektörün ihracat hedefinin 4,5 milyar dolar olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birlik olarak bakanlıklarımız destekleriyle dünyanın dört bir yanına ihracat yapabilmemiz için var gücümüzle ve ihracatçılarımızın gayretleriyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. 2025 beklentimiz Çin'e kanatlı ürünleri ihracatımızın açılması, su ürünleri sektöründe kapalı olan kalemlerin ihracata başlaması ve Suriye gibi potansiyel ülkelerle olan ticaretimizin artması. Ayrıca, kanatlı ürünleri sektöründe en önemli hedef pazarımız olan AB'ye ısıl işlem görmüş ürünlerin ihracatı başladı. Tavuk ürünleri ihracatında Avrupa'ya kapı aralandı diyebiliriz. Bir sonraki adım taze ve dondurulmuş ürünlerin ihracatının açılmasıdır."

Sezer, ihracatta hedeflerinin; "katma değeri yüksek ürünlere öncelik vermek ve ileri işlenmiş ürünlere odaklanarak birim fiyatı yüksek ürünlerin satışını artırmak" olduğunu kaydederek, bu sayede sektörün Türkiye ekonomisine katkısının daha da artacağını bildirdi.

"Gıda talebinin Türkiye'ye akmasını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz"

İSHİB Yönetim Kurulu Başkanı Sezer, dünya genelinde yaşanan savaşların küresel gıda tedarikini zora sokmaya devam ettiğini belirterek, sektörün bu zorlu durumu avantaja dönüştürmek ve gıda talebinin Türkiye'ye akmasını sağlamak için tüm çalışmaları yapmaya devam ettiğini anlattı.

Bunun için gerekli olan üretim artışının sağlanması gerektiğini vurgulayan Sezer, şu açıklamalarda bulundu:

"Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak üretimin artırılmasına yönelik yatırımları önemsiyoruz. İleride artan tüketimleri zamanında karşılayabilmek için bugünden acilen Avrupa Birliği Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) kaynaklarının yeni üretim birimlerine artırılması ve kullandırılması gerekmektedir. Bu tarz yatırımlar yüksek maliyetli yatırımlar olduğundan devletin desteklemesi çok önemli. Kırsalda çalışma şartlarının iyileştirilmesi buralarda çalışmayı cazibeli hale getirir ve artırır. Devletin üreticiye, işverene vereceği destekler bizim de elimizi güçlendirecek ve sahadaki istihdamı artıracaktır."

Ödül törenine İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, İSHİB Başkan Yardımcısı Oğulcan Kemal Sagun, İSHİB Başkan Yardımcısı Teoman Durukan ile sektörün önde gelen firma ve derneklerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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