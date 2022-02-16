İki yıl önce "telefonunu çıkar" diyordu, şimdi hükümete demediğini bırakmadı! İşte o sokak röportajı

Sokak röportajları halkın nabzını tutmaya devam ederken, 2 yıl aradan sonra ortaya çıkan bir seçmenin değişimi şaşırttı.

2 yıl önce sokakta "Ortaya Karışık" kanalının yaptığı röportajda "Nankörlük yapmayın, her şeyimiz var, cebindeki telefon kaç para" diyen vatandaşın aynı kanala bugün verdiği röportajda hükümete seslenişi gündem oldu:

"5 kilo yağ kaç para? Sizler oldukça bu vatan böyle olur, cebinde 100 liran var mı?"

İKİ YIL ÖNCE "NANKÖRLER" DEMİŞTİ

İki yıl önce "niye bu hükümeti böyle karalıyorsunuz" diyen esnaf vatandaş, bu millete yaranılmadığını iddia etmiş ve şöyle konuşmuştu:

"Bu devlet ne yapsın? Bizi yönetenlerden Allah razı olsun. Tembelliği bıraksınlar. Biz bize yeteriz. Amerika'nın bile borcu var. Gene en zengin Türkiye'dir. Bu millette iş, aş var, her şey var. Niye nankörlük yapıyorsunuz? Allah razı olsun Tayyip'ten her şeyi verdi. Daha bu millete ne yapacak? Bu virüs davasında herkese para dağıttı, daha ne yapsın? Bu vatan bizim vatanımız."

İKİ YIL SONRA: PARA KALMADI PARA

Aynı esnaf vatandaş iki yıl sonra ise oldukça tepkiliydi. Şunları anlattı:

"Sizler oldukça bu vatan böyle olur böyle. Bir yumurta ne kadar. Hani sayın cumhurbaşkanı etiketlerle oynayacağım diyordu, niye oynamadı. Para kalmadı para. Çıkıyorlar milletle alay ediyorlar. 5 kilo yağ kaç lira olmuş?